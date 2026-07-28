تیم فوتبال مس رفسنجان که در دیدار پلی‌آف لیگ برتر حاضر به حضور در زمین بازی مقابل صنعت نفت آبادان نشده بود، با حکم کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، ۳ بر صفر بازنده اعلام شد. با این حکم، صنعت نفت آبادان به لیگ برتر صعود کرد و مس رفسنجان به لیگ پایین‌تر سقوط کرد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال مس رفسنجان در دیدار پلی‌آف لیگ برتر حاضر به حضور در زمین بازی مقابل صنعت نفت آبادان نشد. پس از این اتفاق پرونده این مسابقه برای تصمیم‌گیری به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ارسال شد تا تکلیف این پرونده مشخص شود.

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در این مورد جلسه‌ای برگزار کرد و حکم به بازنده شدن ۳ بر صفر تیم مس رفسنجان به علت حضور نیافتن در زمین بازی داد.

با حکم کمیته انضباطی، صنعت نفت آبادان به‌عنوان تیم سوم لیگ دسته اول به لیگ برتر در فصل آینده صعود و مس رفسنجان به لیگ پایین‌تر سقوط کرد، هر چند مس رفسنجان می‌تواند ظرف مدت ۷ روز به رأی صادره در کمیته استیناف اعتراض کند.