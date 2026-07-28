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همزمان با حضور پرشور زائران اربعین حسینی موکب و دفتر خدمات شهدای صندوق بازنشستگی در کربلای معلی آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس اعلام صندوق بازنشستگی کشور، موکب و دفتر خدمات شهدای صندوق بازنشستگی کشوری در کربلای معلی با هدف ارائه خدمات و تسهیل امور زائران، بهویژه بازنشستگان کشوری، در ایام اربعین حسینی راهاندازی شده و آماده ارائه خدمات مورد نیاز به بازنشستگان و زائران در حوزههای مختلف از جمله خدمات پزشکی است.
این اقدام در راستای تکریم بازنشستگان و فراهمسازی زمینه ارائه خدمات و حمایتهای لازم از آنان در مسیر زیارت و حضور در مراسم اربعین حسینی انجام شده است.
در همین راستا، نخستین بازنشسته فرهنگی استان خراسان رضوی از شهرستان نیشابور با حضور در موکب خدمات شهدای صندوق بازنشستگی کشوری در کربلای معلی، مورد استقبال همکاران صندوق بازنشستگی کشوری قرار گرفت و از خدمات ارائهشده در این موکب بهرهمند شد.
این بازنشسته فرهنگی ضمن دریافت خدمات و شال عزای حسینی، از اقدامات صندوق بازنشستگی کشوری و راهاندازی موکب در کربلای معلی برای خدمترسانی به بازنشستگان و زائران اربعین حسینی قدردانی کرد.