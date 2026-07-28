به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دادستان عمومی و انقلاب مرکز خوزستان گفت: محکوم‌علیه متولد سال ۱۳۸۲ است که در سال ۱۳۹۹ و در حالی که تنها ۱۷ سال سن داشت، در یک نزاع منجر به قتل، مرتکب این بزه شد و پس از طی مراحل قانونی و رسیدگی قضایی، به قصاص نفس محکوم شد.

وی افزود: با گذشت چند سال از وقوع این حادثه و با توجه به شرایط سنی این فرد در زمان ارتکاب جرم، در کنار روند قانونی پرونده، تلاش‌های متعددی برای اصلاح، بازپروری و فراهم شدن زمینه صلح و سازش در دستور کار قرار گرفت.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز خوزستان ادامه داد: در طول دوران تحمل حبس، اقدامات و فعالیت‌های فرهنگی مؤثری در زندان برای این جوان انجام شد و وی با تلاش و پشتکار، در زمره حافظان کل قرآن کریم قرار گرفت؛ و در تمامی برنامه‌های مذهبی و ملی زندان نیز حضوری فعال و مستمر داشت که این مسئله نشان‌دهنده تأثیر برنامه‌های اصلاحی و تربیتی در فرآیند بازاجتماعی شدن محکومان است.

خلفیان با اشاره به ندامت این جوان از بزه ارتکابی گفت: این محکوم‌علیه از همان ابتدای دوران تحمل حبس، از اقدام خود ابراز پشیمانی کرده بود و همین مسئله در کنار رفتار مناسب و مشارکت مؤثر در برنامه‌های فرهنگی و دینی، زمینه‌ساز تلاش بیشتر برای جلب رضایت اولیای دم شد.

وی با اشاره به شرایط خانوادگی این محکوم اظهار داشت: این جوان به جز مادر خود، همراه و پشتیبان دیگری ندارد و مادر وی در طول این ۶ سال با امید به جلب رضایت خانواده مقتول، روز‌های سخت و پرفشاری را سپری کرده است.

خلفیان عنوان کرد: خوشبختانه در این جلسه، اولیای دم با تأسی از آموزه‌های بلند کلام‌الله مجید و در فضای معنوی ایام اربعین حسینی، به عشق حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و با روحیه‌ای سرشار از گذشت و بزرگواری، از قصاص قاتل فرزند خود صرف‌نظر کردند و با این تصمیم ارزشمند، زندگی دوباره‌ای به این جوان بخشیدند.

وی افزود: در راستای تکمیل فرآیند صلح و سازش، بخشی از مبلغ دیه نیز تأمین که از سوی انجمن حمایت از زندانیان پرداخت شد، اقدامی که نقش مؤثری در نهایی شدن این گذشت و تحقق سازش در این پرونده داشت.

دادستان مرکز استان خوزستان خاطر نشان کرد: به پاس ارج نهادن به این اقدام خداپسندانه و بزرگ اولیای دم، سفر زیارت عتبات عالیات و همچنین خواندن ۱۰ سال نماز و روزه برای مقتول به آنان اهدا شد تا از این حرکت کریمانه به شکل شایسته‌ای تقدیر شود.

خلفیان با قدردانی از همه افرادی که در مسیر صلح و سازش این پرونده تلاش کردند، گفت: بدون تردید، گذشت اولیای دم در چنین پرونده‌هایی، جلوه‌ای روشن از اخلاق، ایمان، صبوری و بزرگواری است و این اقدام ارزشمند، هم نزد خداوند متعال دارای اجر و ثواب عظیم است و هم آثار سازنده و ماندگاری در جامعه بر جای می‌گذارد.

وی خاطرنشان کرد: ترویج فرهنگ صلح، سازش، گذشت و بخشش، از مهم‌ترین راهبرد‌هایی است که می‌تواند ضمن کاهش آلام خانواده‌ها، به تحکیم همبستگی اجتماعی و تقویت ارزش‌های انسانی و دینی در جامعه منجر شود.

در ادامه این جلسه نیز دادستان مرکز استان خوزستان با اهدای یک جلد کلام‌الله مجید و لوح سپاس، از اقدام کریمانه و ماندگار اولیای دم تقدیر به عمل آورد.