رئیس پلیس راه فراجا گفت: در ۲۴ ساعت گذشته، بیش از ۱۴۴ هزار نفر از مرز مهران از کشور خارج و حدود ۲۹ هزار و ۵۰۰ نفر نیز از این مرز وارد کشور شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما سردار احمد کرمی‌اسد، رئیس پلیس راه فراجا گفت: تردد زائران اربعین به سمت مرز‌های خروجی کشور افزایش یافته است و در چهار روز گذشته تمام مرز‌های خروجی کشور شاهد افزایش چشمگیر تردد زائران بوده‌اند.

وی با اشاره به اینکه مرز مهران همچنان با اختصاص ۵۷ تا ۶۰ درصد از ترددها، نخستین انتخاب زائران برای خروج از کشور است، تصریح کرد: در ۲۴ ساعت گذشته، بیش از ۱۴۴ هزار نفر از مرز مهران از کشور خارج و حدود ۲۹ هزار و ۵۰۰ نفر نیز از این مرز وارد کشور شدند؛ به این ترتیب مجموع تردد از مرز مهران در یک شبانه‌روز به حدود ۱۷۸ هزار نفر رسیده است.

رئیس پلیس راه فراجا با بیان اینکه بیشترین حجم تردد در ساعات پایانی شب انجام می‌شود، افزود: نیرو‌های پلیس راه با حداکثر توان در ساعات اوج تردد در محور‌های منتهی به مرز‌ها مستقر هستند تا عبور و مرور زائران با امنیت و روانی بیشتری انجام شود.

کرمی‌اسد با اشاره به آماده بودن زیرساخت‌های مرز‌های خروجی گفت: امسال نواقص و مشکلات سال‌های گذشته در مرز‌ها برطرف شده و امکانات مناسبی برای تردد زائران فراهم است؛ از این رو از هموطنان درخواست می‌کنیم برای جلوگیری از ازدحام، علاوه بر مرز مهران، از سایر مرز‌ها به‌ویژه مرز خسروی نیز استفاده کنند.

وی ادامه داد: هم‌اکنون حدود ۷۰ درصد ظرفیت پارکینگ‌های مرز مهران تکمیل شده است؛ بنابراین زائرانی که قصد سفر دارند، در صورت امکان مرز خسروی را انتخاب کنند تا بدون معطلی و ترافیک از کشور خارج شوند.

رئیس پلیس راه فراجا از زائران درخواست کرد در صورت امکان از ناوگان حمل‌ونقل عمومی استفاده کنند و افزود: در صورت استفاده از خودروی شخصی، خودرو‌ها را در پارکینگ‌های پیش‌بینی‌شده در مبادی ورودی مرز‌ها پارک کنند و از ورود غیرضروری به محدوده شهری که موجب افزایش ترافیک می‌شود، خودداری کنند.

کرمی‌اسد با هشدار راجع به خطر خستگی و خواب‌آلودگی رانندگان، تصریح کرد: با توجه به گرمای هوا و انجام بخش زیادی از سفر‌ها در شب، رانندگان در موکب‌ها و محل‌های استراحت بین‌راهی توقف کرده و از رانندگی در حالت خستگی پرهیز کنند.

وی درباره وضعیت تصادفات در طرح اربعین گفت : از آغاز اجرای طرح اربعین تاکنون هیچ تصادف منجر به فوتی ثبت نشده بود و تنها ۳۲ نفر در حوادث رانندگی مصدوم شده بودند، اما روز گذشته نخستین حادثه فوتی رخ داد.

رئیس پلیس راه فراجا ادامه داد: این حادثه زمانی رخ داد که راننده‌ای به دلیل استفاده از یک اپلیکیشن مسیریاب و هدایت به مسیر فرعی، در محور‌های منتهی به مرز مهران دچار واژگونی خودرو شد و یک نفر جان خود را از دست داد.