به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی استان اصفهان گفت: ۷ واحد امدادی اورژانس پیش‌بیمارستانی شامل: ۶ واحد امدادی آمبولانس و یک اتوبوس آمبولانس همراه با یک خودرو پشتیبانی اورژانس برای استقرار و امدادرسانی به زائران اربعین حسینی به مرز شلمچه اعزام شدند.

دکتر علی نصیری افزود: در این مراسم ۱۷ نفر از کارشناسان اورژانس پیش‌بیمارستانی استان اصفهان برای پوشش امداد سلامت مراسم راهپیمایی اربعین اعزام شدند و به زائران سرور و سالار شهیدان امام حسین (ع) خدمت رسانی خواهند کرد.

به گفته وی استقرار واحد‌های امدادی اورژانس پیش‌بیمارستانی اصفهان از امروز تا چند روز پس از اربعین حسینی ادامه دارد.