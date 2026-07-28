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کاروان اورژانس پیشبیمارستانی استان اصفهان برای پوشش امدادسلامت پیاده روی اربعین اعزام شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اورژانس پیشبیمارستانی استان اصفهان گفت: ۷ واحد امدادی اورژانس پیشبیمارستانی شامل: ۶ واحد امدادی آمبولانس و یک اتوبوس آمبولانس همراه با یک خودرو پشتیبانی اورژانس برای استقرار و امدادرسانی به زائران اربعین حسینی به مرز شلمچه اعزام شدند.
دکتر علی نصیری افزود: در این مراسم ۱۷ نفر از کارشناسان اورژانس پیشبیمارستانی استان اصفهان برای پوشش امداد سلامت مراسم راهپیمایی اربعین اعزام شدند و به زائران سرور و سالار شهیدان امام حسین (ع) خدمت رسانی خواهند کرد.
به گفته وی استقرار واحدهای امدادی اورژانس پیشبیمارستانی اصفهان از امروز تا چند روز پس از اربعین حسینی ادامه دارد.