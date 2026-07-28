وی اظهار داشت: پیگیر هستیم بقیه مطالبات نیز هرچه سریع‌تر پرداخت شود تا دغدغه کشاورزان برطرف گردد.

استاندار اردبیل افزود: بر اساس گزارش جهاد کشاورزی استان، پیش‌بینی می‌شود حدود ۵۰۰،۰۰۰ تن گندم در استان تولید و ۳۵۰،۰۰۰ تن خریداری شود که نشان‌دهنده ظرفیت بالای استان در تولید این محصول استراتژیک می‌باشد.

امامی یگانه در پایان تأکید کرد: دولت با جدیت به دنبال تأمین مطالبات کشاورزان و حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی است و پرداخت به‌موقع مطالبات، نقش مهمی در رونق تولید و افزایش انگیزه کشاورزان خواهد داشت.