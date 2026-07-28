پرداخت ۲ و نیم همت از مطالبات کشاورزان اردبیل
استاندار اردبیل از پرداخت ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از مطالبات کشاورزان استان خبر داد و افزود:تا به امروز، ۲۸۰ هزار تن گندم و ۱۴ هزار تن دانههای روغنی از کشاورزان خریداری شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل
مسعود امامی یگانه استاندار اردبیل از پرداخت ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از مطالبات کشاورزان استان خبر داد و افزود:تا به امروز، ۲۸۰ هزار تن گندم و ۱۴ هزار تن دانههای روغنی از کشاورزان خریداری شده است.
وی اظهار داشت: پیگیر هستیم بقیه مطالبات نیز هرچه سریعتر پرداخت شود تا دغدغه کشاورزان برطرف گردد.
استاندار اردبیل افزود: بر اساس گزارش جهاد کشاورزی استان، پیشبینی میشود حدود ۵۰۰،۰۰۰ تن گندم در استان تولید و ۳۵۰،۰۰۰ تن خریداری شود که نشاندهنده ظرفیت بالای استان در تولید این محصول استراتژیک میباشد.
امامی یگانه در پایان تأکید کرد: دولت با جدیت به دنبال تأمین مطالبات کشاورزان و حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی است و پرداخت بهموقع مطالبات، نقش مهمی در رونق تولید و افزایش انگیزه کشاورزان خواهد داشت.