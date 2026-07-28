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مجموع تردد زائران از پایانههای مرزی شلمچه و چذابه از آغاز اجرای طرح اربعین در ۲۵ تیر تا پایان پنجم مردادماه، به ۶۹۳ هزار و ۶۴۱ نفر رسید که بیشترین سهم این ترددها مربوط به پایانه مرزی شلمچه است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان گفت: از آغاز اجرای طرح اربعین در ۲۵ تیرماه تا پایان پنجم مردادماه، مجموع تردد زائران از پایانههای مرزی شلمچه و چذابه به ۶۹۳ هزار و ۶۴۱ نفر رسید که بیشترین سهم این ترددها مربوط به پایانه مرزی شلمچه است.
یزدان خسروی افزود: در پایانه مرزی شلمچه، ۱۱۰ هزار و ۹۵ ایرانی وارد کشور، ۴۰۵ هزار و ۷۳۸ ایرانی از کشور خارج، ۲۰ هزار و ۲۹۴ تبعه خارجی وارد کشور و ۳۴ هزار و ۸۹۸ تبعه خارجی از کشور خارج شدهاند که مجموع تردد ثبتشده در این مرز به ۵۷۰ هزار و ۲۵ نفر رسیده است.
سید محمدرضا موالیزاده، استاندار خوزستان هم با اشاره به شرایط برگزاری مراسم اربعین امسال اظهار داشت: راهپیمایی اربعین در فضایی حماسی، ولایی و انقلابی و در امتداد رشادت نیروهای مسلح، ایستادگی ملت ایران و بدرقه باشکوه شهدای عزیز برگزار میشود.
وی با ارائه آخرین آمار تردد زائران افزود: تا ساعت ۱۴ امروز، مجموع تردد ثبتشده از مرزهای خوزستان به بیش از ۶۷۱ هزار نفر رسیده که از این تعداد، ۵۱۵ هزار نفر از کشور خارج شدهاند و ۱۵۶ هزار نفر نیز به کشور بازگشتهاند.
استاندار خوزستان ادامه داد: از مجموع خروجیها، ۴۳۰ هزار نفر از مرز شلمچه و ۹۵ هزار نفر از مرز چذابه تردد کردهاند. همچنین تاکنون بیش از ۵۰ هزار نفر از اتباع خارجی از مرزهای استان خارج شدهاند که اتباع مقیم از مرز شلمچه و اتباع غیرمقیم از مرز چذابه اعزام میشوند.
موالیزاده با اشاره به تمهیدات اندیشیدهشده در مرزها خاطر نشان کرد: در مرز شلمچه ۴۸ گذرگاه و در مرز چذابه ۴۲ گذرگاه، بهصورت شبانهروزی فعال هستند و فرآیند ارائه خدمات را در کوتاهترین زمان ممکن ارائه می دهند.
وی از آمادهسازی ۲۱۰ هکتار پارکینگ برای خودروهای زائران خبر داد و گفت: در مرز شلمچه ۱۱۰ هکتار توقفگاه با ظرفیت ۸۰ هزار خودرو و در مرز چذابه نیز ۱۰۰ هکتار توقفگاه با ظرفیت ۷۰ هزار خودرو پیشبینی شده است.
استاندار خوزستان با بیان اینکه ۹۰ هزار مترمربع سایهبان در دو مرز شلمچه و چذابه نصب شده است، افزود: یک بیمارستان، چهار درمانگاه و ۱۰ اتاق سرد در شلمچه و یک بیمارستان صحرایی، دو درمانگاه و پنج اتاق سرد در چذابه برای ارائه خدمات درمانی به زائران مستقر شدهاند.
وی همچنین از فعالیت یکهزار موکب در مرزهای استان و ورودیهای خوزستان و ۹۲ موکب از سوی مردم خوزستان در کشور عراق خبر داد و تصریح کرد: تاکنون یکهزار و ۸۰۰ کامیون حامل تجهیزات و اقلام مورد نیاز موکبها از مرز شلمچه به عراق اعزام شدهاند.
موالیزاده با اشاره به بهرهگیری از ظرفیت حملونقل ریلی اظهار کرد: روزانه بین ۲۲ تا ۳۸ رام قطار در مسیر خرمشهر ـ شلمچه تردد میکنند که هر رفتوبرگشت آن امکان جابهجایی ۶۵۰ زائر را فراهم میکند.
وی از راهاندازی اتاق عملیات مشترک با طرف عراقی در مرزهای شلمچه و چذابه خبر داد و گفت: هماهنگی مستمر با مسئولان عراقی موجب تسهیل روند تردد زائران شده است.
دو پایانه مرزی شلمچه و چذابه گذرگاههای رسمی تردد زوار اربعین حسینی در استان خوزستان است. و هرسال در ایام اربعین حسینی میلیونها زائر برای زیارت عتبات عالیات در کشور عراق از این مرزها تردد میکنند.