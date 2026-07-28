به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ جهانشیر بارگاهی گفت: بر اساس تجربه سال گذشته در آستانه اربعین حجم ورود گذرنامه به استان افزایش می‌یابد و به همین منظور، تمهیدات لازم برای تسریع در توزیع آنها در نظر گرفته شده است.

وی افزود: برای این ایام، نوبت‌های کاری در صبح و بعدازظهر پیش‌بینی شده تا هر زمان گذرنامه‌ها وارد استان شد، در کوتاه‌ترین زمان به دست هم‌استانی‌ها برسد.

مدیرکل پست استان با بیان اینکه در شرایط عادی گذرنامه‌ها پس از ورود به استان وارد فرآیند تجزیه و ارسال به واحد‌های مختلف می‌شوند، بیان کرد: در روز‌های منتهی به اربعین، این روند به‌صورت ویژه انجام می‌شود و همزمان با ورود محموله‌ها از مرکز تهران، گذرنامه‌ها تفکیک و برای شهرستان‌های مورد نیاز ارسال می‌شوند.

بارگاهی با اشاره به امکان رهگیری مرسوله‌ها نیز گفت: مردم می‌توانند وضعیت گذرنامه خود را از طریق سامانه پست و سامانه ناجا ترکینگ پیگیری و از آخرین وضعیت آن مطلع شوند.

وی همچنین با توصیه به متقاضیان گذرنامه زیارتی اظهار داشت: کسانی که صرفا برای زیارت قصد دریافت گذرنامه دارند، بهتر است گذرنامه زیارتی دریافت کنند، زیرا هم سریع‌تر وارد استان می‌شود و هم مراحل صدور و توزیع آن زودتر انجام می‌گیرد.

مدیرکل پست استان در ادامه گفت: از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۴۶ هزار گذرنامه وارد استان شده و پیش‌بینی می‌شود در هفته پایانی منتهی به اربعین، این آمار با افزایش قابل توجهی همراه شود.

وی با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد این گذرنامه‌ها مربوط به ایام اربعین است، از مردم خواست با برنامه‌ریزی مناسب، دریافت گذرنامه را به روز‌های آخر موکول نکنند.

بارگاهی همچنین به خدمات «پست‌یافته» اشاره کرد و گفت: این خدمت برای زائران اربعین در کربلا راه‌اندازی شده و افرادی که وسایلی را گم یا پیدا می‌کنند، می‌توانند آنها را به غرفه‌های پست تحویل دهند.

به گفته وی، در صورت عدم تحویل در محل، این اقلام به کشور منتقل و در سامانه آنلاین پست‌یافته ثبت می‌شود تا مردم بتوانند برای پیگیری و شناسایی اشیای گمشده خود اقدام کنند.