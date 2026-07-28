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ناآرامیها در کشمیر تحت کنترل پاکستان پس از برگزاری انتخابات ادامه یافت و در جریان درگیری میان نیروهای امنیتی و اعضای کمیته مشترک اقدام مردمی که دولت پاکستان آن را سازمانی ممنوع الفعالیت اعلام کرده است، یک نیروی رنجرز کشته و پنج مأمور پلیس زخمی شدند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از پایگاه خبری «اکسپرس نیوز»، پلیس کشمیر تحت کنترل پاکستان اعلام کرد: اعضای این کمیته قصد داشتند به سمت شهر راولاکوت راهپیمایی کنند، اما پس از ممانعت نیروهای امنیتی، به سوی مأموران تیراندازی کردند که در نتیجه آن دو مأمور پلیس زخمی شدند.
براساس آخرین گزارشها، افراد مسلح وابسته به این گروه همچنین به یک ایست بازرسی نیروهای امنیتی در حومه راولاکوت حمله کردند که در جریان آن یکی از نیروهای رنجرز پاکستان، کشته شد، همچنین در حملات معترضان سه مأمور پلیس زخمی و یک خودروی پلیس و یک خودروی رنجرز به آتش کشیده شد.
پلیس با صدور بیانیهای اعلام کرد نیروهای امنیتی با وجود آنچه «تحریکات شدید» توصیف شد، خویشتنداری و رفتار حرفهای از خود نشان دادند. به گفته پلیس، اعضای کمیته ممنوعالفعالیت مشترک اقدام مردمی با حمله به نیروهای امنیتی، اموال دولتی و اقدامات خشونتآمیز، تلاش کردند روند برقراری امنیت پس از انتخابات را مختل کنند.
در این بیانیه تأکید شده است که حاکمیت قانون در منطقه حفظ خواهد شد و تمامی افراد دخیل در تیراندازی، آتشسوزی و حمله به نیروهای امنیتی تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت، دولت پاکستان پیشتر کمیته مشترک اقدام مردمی را به اتهام سازماندهی اعتراضات خشونت آمیز و اخلال در نظم عمومی، در فهرست سازمانهای ممنوعالفعالیت قرار داده است.
این درحالیست که منابع نزدیک به این گروه مدعی شدهاند در جریان خشونت نیروهای پلیس دستگم پنج نفر از معترضان کشته شدهاند.