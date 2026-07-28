دبیر مجمع تشخیص مصلحت با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی گفت: معیار وحدت و همبستگی ملی، التزام به رهنمود‌ها و دستورات رهبر معظم انقلاب اسلامی است و همه مسئولان باید از هر فرد و مجموعه‌ای که مخلصانه در عرصه‌های دفاعی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در خدمت مردم است، حمایت کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، عباسعلی کدخدایی در دیدار رئیس و اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب، حضرت آیت‌الله العظمی سیدعلی خامنه‌ای، اظهار داشت: ایشان شخصیتی بی‌بدیل و دارای جایگاهی ممتاز در میان مردم ایران و امت اسلامی بودند و انقلاب اسلامی در دوران رهبری ایشان در عرصه‌های مختلف به پیشرفت‌های چشمگیری دست یافت.

وی با اشاره به استمرار دشمنی قدرت‌های سلطه‌گر با ملت ایران افزود: دشمنی با ملت ایران از پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و همزمان با شکل‌گیری حرکت‌های استقلال‌طلبانه و آزادی‌خواهانه آغاز شد و پس از استقرار جمهوری اسلامی شدت بیشتری یافت. دشمنان همچنان درصدد عقب راندن ملت ایران از آرمان‌ها و اهداف خود هستند، اما اراده مردم مبعوث شده برای استمرار راه انقلاب و ایستادگی بر اصول و آرمان‌های امام شهید، مستحکم و استوار است.

سرپرست دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به تحولات اخیر منطقه تصریح کرد: جنگ اخیر بار دیگر نشان داد که نظام بین‌الملل از هرگونه ضابطه و عدالت واقعی فاصله گرفته و قدرت‌های مدعی حقوق بین‌الملل، برای تأمین اهداف یک فرد فاسد در آمریکا و یک جنایتکار جنگی در رژیم صهیونیستی، به آسانی همه قواعد و موازین بین‌المللی را نادیده می‌گیرند. در شرایط حساس کنونی، حفظ اتحاد ملی و سیاسی یک ضرورت قطعی و راهبردی است و باید از هرگونه اختلاف و دودستگی پرهیز شود. مسئولان نیز باید با تقویت همدلی و حمایت از خدمتگزاران کشور، زمینه افزایش پیشرفت و امنیت کشور و سرمایه اجتماعی نظام را فراهم کنند.

وی با اشاره به دستاورد‌های جمهوری اسلامی گفت: وضعیت امروز کشور به هیچ وجه با دوران پیش از انقلاب قابل مقایسه نیست و جمهوری اسلامی در حوزه‌های مختلف پیشرفت‌های قابل توجهی داشته است؛ با این حال، با توجه به ظرفیت‌های فراوان کشور، استعداد جوانان و منابع موجود، باید رفع مشکلات مردم و محرومیت‌زدایی در اولویت برنامه‌ریزی‌ها قرار گیرد.

سرپرست دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از سخنان خود بر جایگاه مجلس شورای اسلامی تأکید کرد و گفت: مجلس باید همواره فعال، پویا و کانون اصلی قانون‌گذاری کشور باشد و صحن مجلس برای ایفای وظایف نمایندگان و تصویب قوانین حتی در شرایط اضطراری فعال بماند. تصویب قانون مربوط به سازوکار برگزاری جلسات مجلس در شرایط اضطراری، اقدامی مثبت و مؤثر در این مسیر بود. روان‌سازی روابط میان مجلس و مجمع و گسترش تعامل کمیسیون‌های تخصصی مجلس با کمیسیون‌های دبیرخانه مجمع ضروری است و پژوهشکده مجمع نیز می‌تواند در این زمینه نقش علمی و کارشناسی مؤثری ایفا کند.

کدخدایی با اشاره به فرآیند قانون‌گذاری اظهار داشت: در تدوین قوانین باید منافع و اولویت‌های ملی بر ملاحظات بخشی و منطقه‌ای مقدم باشد و از پرداختن به موضوعاتی که با مصالح کلان کشور سازگار نیست، پرهیز شود. بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام از شئون رهبری است که به موجب ابلاغ مقام معظم رهبری، به هیأت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام متشکل از اعضای منتخب مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شده است.

در ادامه این نشست، رئیس و اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های خود را درباره مهم‌ترین مسائل کشور مطرح کردند. نمایندگان مجلس بر ضرورت ساماندهی نیرو‌های شرکتی و تعیین تکلیف وضعیت استخدامی آنان، ایجاد اشتغال پایدار و کاهش نرخ بیکاری به‌ویژه برای جوانان، تقویت پوشش بیمه‌های درمانی و ارتقای خدمات سلامت برای عموم مردم و بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی بازنشستگان تأکید کردند. همچنین در این نشست، ارتقای جایگاه مجلس شورای اسلامی در نظام حکمرانی کشور و صیانت از شأن و صلاحیت تقنینی قوه مقننه، و اصلاح ساختار اداری کشور از طریق کاهش موازی‌کاری و ادغام نهاد‌های هم‌پوشان از دیگر محور‌های مورد تأکید اعضای کمیسیون قرار گرفت.