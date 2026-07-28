به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،محمدرضا قناعتیان در جریان این بازدید‌ها از دو واحد تولیدی فعال در شهرک‌های صنعتی شامل کارخانه تولید عرقیات، سرکه و ترشیجات و کارخانه قند مرجان کوهسار بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند تولید، ظرفیت‌ها، مسائل و چالش‌های این مجموعه‌ها قرار گرفت.

قناعتیان بیان کرد: در شرایطی که کشور روز‌های حساسی را پشت سر می‌گذارد و سایه تهدید‌ها و جنگ بر منطقه حاکم است، تولیدکنندگان با حفظ چرخه تولید، مسئولیت‌پذیری و استمرار فعالیت‌های اقتصادی، نقش مهمی در تأمین نیاز‌های جامعه و حفظ امنیت غذایی ایفا می‌کنند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جهرم با تأکید بر اهمیت حمایت از بخش تولید، صنایع فرآوری محصولات کشاورزی و واحد‌های دام و طیور افزود: حفظ و تقویت واحد‌های تولیدی فعال، علاوه بر ایجاد ارزش افزوده برای محصولات کشاورزی، در اشتغال‌زایی، رونق اقتصادی و توسعه پایدار شهرستان نقش مؤثری دارد.

او ادامه داد: مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان جهرم از تمام ظرفیت‌های قانونی برای حمایت از تولیدکنندگان، تسهیل فعالیت واحد‌های تولیدی و رفع مشکلات آنان استفاده خواهد کرد.

قناعتیان در پایان با اشاره به بازدید از واحد پرورش شترمرغ منطقه کردیان جهرم گفت: مسائل مربوط به توسعه این واحد، تأمین نهاده‌ها، زیرساخت‌ها و دیگر نیاز‌های آن بررسی شد تا در چارچوب ظرفیت‌های موجود، اقدامات لازم برای حمایت از این بخش انجام شود.