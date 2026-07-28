به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز تشخیص هویت پلیس آگاهی فراجا در جهت تامین و تکمیل کادر متخصص آزمایشگاهی در استان تهران، البرز (غرب و شرق تهران) در نظر دارد از بین علاقمندان و متقاضیان مرد اقدام به جذب نیرو‌های متخصص به صورت پیمانی کند.

رشته‌های مورد نیاز برای استخدام در این مرکز شامل فارغ التحصیلان در مقاطع کاردانی و کارشناسی رشته‌های شیمی گرایش‌های محض، کاربردی، آلی و تجزیه، زیست شناسی گرایش‌های سلولی مولکولی، ژنتیک، میکرو بیولوژی، بیولوژی مهندسی کامپیوتر (سخت افزار و نرم افزار) و فیزیک مقطع کارشناسی کلیه گرایش‌ها است.

افراد واجد شرایط پس از جذب در آزمایشگاه‌های تخصصی اداره تشخیص هویت پلیس آگاهی فراجا گفته شده به کارگیری خواهند شد.

اعتقاد و التزام عملی به دین اسلام، التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلام ایران و اعتقاد به ولایت فقیه، تابعیت جمهوری اسلامی ایران، نداشتن سوءپیشینه کیفری، حداقل سن ۱۸ و برای کاردانی ۲۶ سال و کارشناسی حداکثر ۲۸ سال، قد بالای ۱۶۵ سانتی متر و ... از جمله شرایط استخدام در این حوزه است.

علاقمندان با داشتن شرایط تحصیلی و یا تخصصی گفته شده برای خدمت مورد نظر می‌توانندبه منظور ثبت نام و راهنمایی به طبقه پنجم مرکز تشخیص هویت فراجا یا مرکز گزینش و استخدام فراجا مراجعه و یا با شماره تلفن‌های ۸۱۸۴۶۱۰۵ و ۸۱۸۴۶۱۱۰-۰۲۱ تماس حاصل کنند.