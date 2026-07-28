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مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری قم گفت: به منظور پایداری شبکه برق استان، ممیزی انرژی در ۳۵۰ بوستان شهر قم انجام شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری قم گفت: به منظور پایداری شبکه برق و مدیریت مصرف انرژی، برنامه بهینهسازی مصرف برق در ۳۵۰ بوستان شهر قم با اجرای ممیزی انرژی و اصلاح تجهیزات اجرایی شده است.
پیام جوادیان افزود: این اقدام با هدف شناسایی نقاط قابل اصلاح، کاهش اتلاف انرژی و افزایش بهرهوری مصرف برق در بوستانهای شهری اجرا شده است.
وی خاموشی آبنماها و نورپردازیهای غیرضروری، کاهش هدفمند روشنایی بوستانها با حفظ ایمنی شهروندان و جایگزینی چراغها و لامپهای پرمصرف با تجهیزات کممصرف و پربازده را از مهمترین اقدامات مدیریت مصرف انرژی در سطح شهر برشمرد.