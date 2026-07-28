به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از فرانس ۲۴، رودخانه هان در پایتخت کره جنوبی که یکی از نماد‌های شهر سئول است، همزمان به دلیل نرخ بالای خودکشی در این کشور، صحنه حوادث ناگواری بوده است. اما اکنون سیستم‌های هوش مصنوعی با رصد دقیق رفتار‌های مشکوک، در حال تغییر این وضعیت هستند.

این سیستم هوشمند با شناسایی رفتار‌هایی نظیر توقف طولانی‌مدت افراد در نقاط حساس، ورود به مناطق ناامن پل‌ها یا استفاده از تلفن‌های پیشگیری از خودکشی، بلافاصله به امدادگران هشدار می‌دهد. به گفته کیم جون-یونگ، رئیس مرکز کنترل دوربین‌های پل هانگانگ، این سیستم اجازه می‌دهد نیرو‌های امدادی ظرف کمتر از ۵ دقیقه در محل حاضر شوند؛ زمانی که در چنین شرایط بحرانی، مرز بین مرگ و زندگی است.

آمار‌ها نشان می‌دهد سال گذشته نزدیک به ۹۰۰ دوربین در ۱۷ پل مختلف، بیش از ۱۲۰۰ حادثه را شناسایی کرده‌اند. با این حال، با وجود موفقیت‌های چشمگیر این سیستم که از سال ۲۰۲۱ فعال شده، کره جنوبی همچنان با بحران گسترده خودکشی دست و پنجه نرم می‌کند؛ موضوعی که رئیس جمهور این کشور، لی جائه میونگ، آن را «رسوایی در صحنه جهانی» نامیده است.