به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، مدیرکل امور عشایر آذربایجان غربی از توزیع هزار و ۶۰۰ تن نهاده دامی، سه‌ماهه نخست امسال برای پشتیبانی از تولید و حفظ پایداری دامداری عشایری استان خبر داد.

جمال امین عشایری با اشاره به حمایت از جامعه عشایری اظهار داشت: این میزان نهاده از طریق شبکه تعاونی‌های عشایری استان تأمین و در اختیار دامداران قرار گرفته است. مدیرکل امور عشایر آذربایجان غربی افزود: در مجموع ۱۸ هزار تن نهاده دامی پارسال نیز بین عشایر آذربایجان غربی توزیع شد.

عشایر آذربایجان غربی سهم مهمی در تولیدات دامی و تأمین بخشی از نیاز بازار به گوشت و فرآورده‌های لبنی دارند و تأمین به‌موقع نهاده‌های دامینقش مؤثری در کاهش هزینه‌های تولید، افزایش بهره‌وری و تقویت معیشت این قشر زحمتکش دارد.