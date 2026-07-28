به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمانشاه، سرهنگ افشین میرزایی گفت: کاروان اعزامی به کربلای معلی شامل ۲۵۰ نفر از زائران بودند که برای نخستین بار و به شکل کاروانی از مرز سومار برای زیارت عازم این سفر مقدس شدند.

وی افزود: با پیگیری مسئولان مرز سومار به عنوان دومین مرز اربعینی کرمانشاه، امسال برای تردد بخشی از زوار در نظر گرفته شده است.

سرهنگ میرزایی همچنین به موقعیت ممتاز جغرافیایی مرز سومار اشاره کرد و گفت: بازگشایی این مرز می‌تواند از بار سایر مرز‌های اربعینی کشور بکاهد و زائران سفر آسان تری داشته باشند.

معاون عملیات پلیس کرمانشاه به امکانات مناسب ایجاد شده در مرز سومار برای تردد زوار هم اشاره کرد و گفت: قطعا در سال‌های آتی امکانات مناسب‌تری در این مرز ایجاد خواهد شد و شاهد تردد بیشتر زوار از مرز سومار خواهیم بود.

وی گفت: در حال حاضر پنج گیت برای تردد زوار در مرز سومار فعال شده است و این افراد بدون هیچگونه معطلی می‌توانند از مرز عبور کنند.