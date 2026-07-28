دبیر جایزه جهانی اربعین از آغاز فرآیند دریافت آثار برای دوازدهمین دوره این رویداد فرهنگی و هنری خبر داد و تاکید کرد: علاقه‌مندان برای شرکت در این سوگواره، تا پایان آبان‌ماه مهلت دارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام والمسلمین سید مصطفی حسینی نیشابوری در گفت‌و‌گو با سلام خبرنگار شبکه خبر، با اشاره به قرارگیری رویداد جایزه جهانی اربعین در جایگاه قله سوگواره‌های دیگر، اظهار داشت: جایزه جهانی اربعین نقش یک رویداد فراگیر را ایفا می‌کند و سوگواره‌های استانی، ملی، فراملی و بین‌المللی که در ایران، عراق و سایر کشور‌ها برگزار می‌شوند، می‌توانند آثار برتر خود را از طریق دبیرخانه مردمی به این جایزه ارسال کنند.

وی با بیان رسالت اصلی این جایزه خاطرنشان کرد: هدف ما تبیین پیام اربعین فراتر از حرکت‌های مردمی در ایران و عراق است تا این پیام به اقصی نقاط عالم و برای تمامی مردم به درستی منتقل و تبیین شود.

دبیر جایزه جهانی اربعین گفت: آزادی‌خواهی حضرت سیدالشهدا (ع) یک ویژگی فطرت‌پذیر است که به زبان و جغرافیا محدود نمی‌شود. به همین دلیل، در دوره‌های گذشته شاهد حضور شرکت‌کنندگانی از دنیای غرب، هندوها، سیک‌ها و حتی مسیحیان بوده‌ایم؛ به طوری که در سال گذشته یک نویسنده ایتالیایی و استاد تمام در دنیای مسیحیت که کتابی درباره سیدالشهدا (ع) نوشته بود، از برندگان این جایزه بودند که به زودی در عراق از ایشان تجلیل و کتابشان رونمایی می‌شود.

حسینی نیشابوری افزود: دبیرخانه جایزه جهانی اربعین در‌های خود را به روی تمامی علاقه‌مندان باز گذاشته و بی‌دریغ آثار را دریافت می‌کند؛ لذا شرکت‌کنندگان لزوما نیازی ندارند که مسلمان یا شیعه باشند.

وی بیان کرد: عکس در دو بخش حرفه‌ای و موبایلی، فیلم به صورت کوتاه، مستند و حرفه‌ای، دلنوشته، سفرنامه، فعالان فضای مجازی، نوا‌های اربعینی و شعر از جمله رشته‌های جذاب این دوره است.

دبیر جایزه جهانی اربعین درباره تغییرات مهم دوازدهمین دوره، تصریح کرد: رشته کتاب پس از چند دوره برگزاری، به صورت دو سالانه تغییر یافته و در عوض، امسال جایزه ویژه روایت اربعین ایران جایگزین آن شده است. هدف از ایجاد این بخش، انجام یک کار تطبیقی در روایت اربعین است؛ موضوعی که ریشه در سخنان تاریخی امام خمینی (ره) مبنی بر «مثلی لایبایع مثل یزید» و تقابل جبهه حق با جبهه استکبار دارد.

حسینی نیشابوری بیان کرد: با توجه به شرایط پیش آمده و موضوع جنگ، رشته نوا‌های اربعینی امسال با گستردگی بسیار بیشتری مواجه خواهد شد و آثار مثبت فراوانی در این حوزه تولید شده است.

وی یادآور شد: تمامی علاقه‌مندان برای شرکت در دوازدهمین دوره جایزه جهانی اربعین، می‌توانند آثار خود را از هم‌اکنون تا پایان آبان ماه به پایگاه اطلاع‌رسانی دبیرخانه جایزه جهانی اربعین ارسال کنند.