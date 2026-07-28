به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، امیر صدیقی، در پاسخ به معرفی مجید خوبیاری از سوی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در حکمی او را به سمت سرپرست هیئت ووشو منطقه آزاد کیش منصوب کرد.

رئیس فدراسیون ووشو در حکم انتصاب خوبیاری آورده است: براساس اجرای بند ۴ ماه ۷ آئین‌نامه هیئت‌های ورزشی مجید خوبیاری را به عنوان سرپرست هیئت ووشو منطقه آزاد کیش منصوب می‌شود.

مجید خوبیاری دارنده نشان داوری بین المللی است و قضاوت رقابت های ووشو ناگویای ژاپن را بر عهده دارد.