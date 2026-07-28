به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما؛ غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی، امروز در ششمین نشست کارگروه ملی یکپارچگی و جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی، با بررسی موانع قانونی این حوزه، خواستار ایجاد یک هم‌افزایی ساختاری میان وزارتخانه‌ها برای جلوگیری از کاهش بهره‌وری بخش کشاورزی شد.

در این نشست که با حضور مسئولان سازمان امور اراضی، وزارت نیرو و معاونت اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد، تصریح شد: خرد شدن اراضی مانعی جدی در برابر استفاده از فناوری، مکانیزاسیون و مدیریت هوشمند منابع آب و خاک است که در نهایت منجر به کاهش تولید و افزایش ریسک تغییر کاربری‌های غیرمجاز می‌شود.

مقامات حاضر در این نشست تاکید کردند که برای انتقال اثرگذاری قانون از سطح مصوبات به سطح مزارع، حضور سازمان ثبت اسناد جهت تثبیت مالکیت و سازمان برنامه و بودجه برای ارائه مشوق‌های اقتصادی به کشاورزان، برای حفظ یکپارچگی زمین‌ها حیاتی است.

در پایان، کارگروه مذکور بر این نکته تأکید کرد که تا زمانی که زنجیره هماهنگی میان نهاد‌های متولی تکمیل نشود، خرد شدن زمین همچنان تهدیدی جدی برای پایداری سفره‌های غذایی کشور باقی خواهد ماند.