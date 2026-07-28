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وزیر آموزشوپرورش با تأکید بر ضرورت توسعه و تقویت فضاهای فرهنگی، تربیتی و اردویی، اردوگاههای دانشآموزی را از زیرساختهای مهم نظام تعلیم و تربیت دانست و گفت: این فضاها نقش مؤثری در تحقق اهداف تربیتی، تقویت هویت دانشآموزان، ارتقای نشاط اجتماعی، مهارتآموزی و شناسایی و پرورش استعدادهای نسل آینده دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ علیرضا کاظمی در دومین برنامه سفر خود به شهرستان خلخال، با حضور در محل اجرای اردوگاه فرهنگی، تربیتی امام خمینی (ره)، از روند پیشرفت این پروژه بازدید و در جریان آخرین وضعیت عملیات اجرایی آن قرار گرفت.
وزیر آموزشوپرورش با تأکید بر ضرورت توسعه و تقویت فضاهای فرهنگی، تربیتی و اردویی، اردوگاههای دانشآموزی را از زیرساختهای مهم نظام تعلیم و تربیت دانست و اظهار کرد: این فضاها نقش مؤثری در تحقق اهداف تربیتی، تقویت هویت دانشآموزان، ارتقای نشاط اجتماعی، مهارتآموزی و شناسایی و پرورش استعدادهای نسل آینده دارند.
وی با اشاره به ظرفیتهای طبیعی و گردشگری شهرستان خلخال، تکمیل اردوگاه امام خمینی (ره) را یکی از طرحهای مهم آموزشوپرورش استان اردبیل عنوان کرد و بر استفاده حداکثری از ظرفیتهای وزارت آموزشوپرورش، استانداری، دستگاههای اجرایی و خیرین برای تأمین منابع مالی و رفع موانع موجود تأکید کرد.
وزیر آموزشوپرورش همچنین خواستار پیگیری جدی و مستمر روند اجرای این پروژه شد و ابراز امیدواری کرد با همافزایی و همکاری دستگاههای مسئول، روند تکمیل اردوگاه فرهنگی، تربیتی امام خمینی (ره) خلخال شتاب گرفته و این مجموعه در آیندهای نزدیک به بهرهبرداری برسد.
وی افزود: این اردوگاه پس از تکمیل، میتواند با بهرهگیری از ظرفیتهای طبیعی و گردشگری منطقه، به یکی از مراکز مهم برگزاری اردوهای فرهنگی، تربیتی، آموزشی و مهارتی دانشآموزان استان اردبیل و سایر نقاط کشور تبدیل شود.