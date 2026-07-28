پخش زنده
امروز: -
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای مازندران از اعزام ۶ هزار زائر اربعین از طریق ناوگان حملونقل عمومی استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای مازندران در مراسم بدرقه زائران اربعین از یادمان شهدای گمنام ساری، از خدماترسانی گسترده این ادارهکل به زائران خبر داد.
محمدنژاد گفت: تاکنون حدود ۶ هزار زائر از طریق ناوگان حملونقل عمومی استان و در قالب ۳۴۲ سفر به مرزهای اربعینی اعزام شدهاند.
وی افزود: همزمان با اعزام زائران، همکاران راهداری در پایانههای حملونقل سراسر استان بر وضعیت ناوگان، معاینه فنی اتوبوسها و روند اعزامها نظارت کامل دارند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای مازندران ادامه داد: ۲۰ نفر از نیروهای این ادارهکل نیز در مرز مهران مستقر شدهاند تا خدمات لازم را به زائران، بهویژه زائران مازندرانی، ارائه کنند.
محمدنژاد با اشاره به اقدامات انجامشده برای تسهیل سفرهای اربعین گفت: ایمنسازی محورهای منتهی به مرزهای اربعینی و تشدید بازدید از مجتمعهای خدمات رفاهی بینراهی نیز در دستور کار قرار دارد تا زائران سفری ایمن و مطلوب داشته باشند.
وی به زائرانی که با خودروی شخصی عازم سفر اربعین هستند توصیه کرد: رانندگان هر دو ساعت رانندگی، دستکم ۱۵ دقیقه استراحت کنند و بهویژه در مسیر بازگشت، با مدیریت زمان سفر و استراحت کافی، ایمنی خود و همراهانشان را حفظ کنند.