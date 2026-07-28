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نماینده مردم شهرستانهای شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسلامی از راهاندازی آزمایشی خط ریلی جدید از شهرضا به مقصد مشهد مقدس خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ حبیب قاسمی گفت: بر اساس بررسیهای کارشناسی مقرر شده، یک خط ریلی از مبدأ اقلید با پوشش شهرهای اقلید، آباده، شهرضا و دهاقان به مقصد مشهد مقدس و همچنین یک خط دیگر از مبدأ شیراز از مسیر شهرضا به مقصد مشهد با دو نوبت حرکت در هفته به صورت آزمایشی راهاندازی شود.
وی افزود: پس از راهاندازی مسیر ریلی شیراز– یزد– مشهد، بسیاری از زائران شهرهای شهرضا، دهاقان، آباده و اقلید که سالها از مسیر مستقیم ریلی برای سفر به مشهد مقدس استفاده میکردند، از این امکان محروم بودند.
نماینده مردم شهرستانهای شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسلامی گفت: در آخرین نشست خرداد امسال با مدیرعامل راهآهن جمهوری اسلامی ایران، پیگیری و دستور لازم برای بررسی و راهاندازی یک خط جدید ریلی صادر شد.