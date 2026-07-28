عنبرآباد در مسیر تبدیل به قطب صادرات گردوی پکان
استاندار کرمان با حضور در باغات گردوی پکان (گرمسیری) در شهرستان عنبرآباد، این طرح را گامی مؤثر در اصلاح الگوی کشت، افزایش بهرهوری منابع آب و توسعه صادرات محصولات باغی استان دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان
، استاندار کرمان با حضور در بزرگترین باغات گردوی پکان (گرمسیری) جنوب کشور در شهرستان عنبرآباد، بر ضرورت همکاری و همافزایی میان مجموعههای بزرگ کشاورزی استان تأکید کرد و این طرح را گامی مؤثر در اصلاح الگوی کشت، افزایش بهرهوری منابع آب و توسعه صادرات محصولات باغی استان دانست.
صبح امروز محمدعلی طالبی استاندار کرمان با همراهی سعیدی نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی، شکراللهی نماینده مردم شش شهرستان جنوبی استان، مدیرعامل شرکت هواپیمایی ماهان، همت بلوچی فرماندار شهرستان عنبرآباد و جمعی از مدیران استانی و شهرستانی، از بزرگترین باغات گردوی پکان (گرمسیری) جنوب کشور در شهرستان عنبرآباد بازدید کرد.
در این بازدید استاندار کرمان با اشاره به ظرفیتهای کمنظیر بخش کشاورزی استان، بر ضرورت همافزایی میان مجموعههای بزرگ اقتصادی فعال در این حوزه تأکید کرد و گفت: با مشارکت بنگاههای اقتصادی توانمند، میتوان الگویی نوین برای اصلاح الگوی کشت، افزایش بهرهوری منابع آب و خاک و ارتقای درآمد کشاورزان جنوب استان ایجاد کرد.
وی با اشاره به توانمندی مجموعههای بزرگ کشاورزی از جمله کشت و صنعت جنوب و مجموعههای کشاورزی شرکت هواپیمایی ماهان در شهرستانهای عنبرآباد، قلعهگنج و ارزوئیه افزود: هدف طراحی مدلی از همکاری میان این مجموعهها برای جذب سرمایهگذاریهای جدید، توسعه کشاورزی پایدار، افزایش ارزش افزوده محصولات و ایجاد الگویی موفق برای سایر کشاورزان منطقه است.
طالبی تصریح کرد: استفاده بهینه از منابع آب و خاک، توسعه کشت محصولات اقتصادی و صادراتمحور و افزایش درآمد بهرهبرداران، از مهمترین اهداف این برنامه است و میتواند آیندهای روشن برای کشاورزی جنوب کرمان رقم بزند.
در جریان این بازدید اعلام شد باغات گردوی پکان شرکت هواپیمایی ماهان که اکنون در چهارمین سال کاشت قرار دارند، از سال ششم وارد مرحله باردهی اقتصادی خواهند شد. این محصول به دلیل کیفیت بالا، قابلیت صادرات به بازارهای بینالمللی را دارد و میتواند در آینده به یکی از مهمترین ظرفیتهای صادرات محصولات باغی استان کرمان تبدیل شود.
گفتنی است بیش از ۵۰۰ هکتار باغ گردوی پکان (گرمسیری) توسط شرکت هواپیمایی ماهان در شهرستان عنبرآباد احداث شده و بیش از ۵۰ هزار اصله نهال در این مجموعه کشت شده است. پیشبینی میشود با آغاز برداشت اقتصادی، محصول این باغات علاوه بر تأمین بخشی از نیاز بازار داخلی، به کشورهای خارجی نیز صادر شود و نقش مهمی در توسعه اقتصاد کشاورزی جنوب کرمان ایفا کند.