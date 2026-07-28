افتتاح نخستین پلتفرم مدیریت و رشدآموزشگاهی کشور درشهرستان زبرخان
همزمان با هفته ملی مهارت، نخستین پلتفرم(سکوی) مدیریت و رشد آموزشگاهی کشور در شهرستان زبرخان افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار شهرستان زبرخان گفت: این سامانهی نوآورانه که با هدف مدیریت، رشد و معرفی آموزشگاههای آزاد شهرستان طراحی شده است، قابلیت تعمیم و توسعه در سطح استان و کشور را دارد.
احمد بوژمهرانی افزود: این پلتفرم شامل پنل مدیریت، پنل اختصاصی آموزشگاه و پنل کارآموز است و نسخه اندروید آن نیز امکان نصب و استفاده کاربران را فراهم میکند.