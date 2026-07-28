فرماندار شهرستان زبرخان گفت: این سامانه‌ی نوآورانه که با هدف مدیریت، رشد و معرفی آموزشگاه‌های آزاد شهرستان طراحی شده است، قابلیت تعمیم و توسعه در سطح استان و کشور را دارد.