نشست تخصصی و علمی با موضوعِ "شب صفویه - شیخ ارشاد"، با حضور اساتید دانشگاه و پژوهشگران در تالار خطایی مجموعه شیخ صفی الدین اردبیلی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل نشست تخصصی و علمی با موضوعِ "شب صفویه - شیخ ارشاد" در تالار خطایی مجموعه شیخ صفی الدین اردبیلی برگزار شد.بررسی عوامل و بستر تشکیل سلسله صفویه، خدمات این دوره تاریخی، و شرایط فرهنگی و سیاسی منطقه از محورهای این نشست علمی بود.

منصور صفت‌گل، استاد دانشگاه تهران در این مراسم اظهار کرد: ایران در دورهٔ صفویه وارد مقطعی از تاریخ و تمدن شد که شکوفایی و حرکت رو به جلوی ایران را به رغم همهٔ تهدید‌ها شاهد هستیم.

وی گفت: بعد از اسلام، دولت صفویه در ایران مذهب تشیع را به شایستگی ترویج کرد و بعد از تأسیس صفویان از سال ۹۰۷ هجری قمری، ما شاهد گسترش و رشد مکتب تشیع و عشق به اهل بیت هستیم.

صفت گل به تاج‌گذاری شاه اسماعیل در تبریز در سنین نوجوانی اشاره کرد و ادامه داد: ۲۰۰ سال حاکمیت صفویان، ایران را به نقطه‌ای از قدرت سیاسی، مذهبی و اجتماعی رساند که همواره بر این عظمت و بالندگی افتخار می‌کنند.

وی تصریح کرد: دولت صفویان بدون وابستگی ایلی، قبیله‌ای و عشیره‌ای، توانست بر محور سنت‌های شهری رشد و نمود پیدا کرده و جایگاهی ارزنده به ایران و ایرانی ببخشد.

استاد دانشگاه تهران کارکرد اقتصادی بقعهٔ شیخ‌صفی‌الدین را در طول تاریخ و پذیرایی از زائران و مریدان یادآور شد و تصریح کرد: خاندان شیخ‌صفی‌الدین همواره در کنار مردم توانسته‌اند زمینه‌ساز حل بسیاری از مشکلات و گسترش مهر و محبت در جامعه باشند.

صفت گل بیان کرد: دولتی که صاحب قدرت شد، ۷۰۰ سال در مقطع تاریخی ایران توانست تأثیرگذاری خود را انجام داده و شبکه‌ای از مریدان، وفاداران و سرسپردگان را به وجود آورد.

وی افزود: حکومت منحصر‌به‌فردی که در عصر صفوی شکل گرفت، به‌ویژه در دوران شاه اسماعیل، شاه عباس و شاه طهماسب، زمینهٔ اعتلای فرهنگ ایرانی را نیز رقم زد.