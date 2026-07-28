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فصل چهارم مسابقه تلویزیونی و پربیننده «مردان آهنین» همزمان با آغاز فصل تابستان، با تغییرات اساسی در ساختار رقابتها، طراحی مدرن دکور در فضای باز و تأکید بر منش پهلوانی، روی آنتن شبکههای سه و ورزش سیما رفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فصل جدید مسابقه «مردان آهنین» به تهیهکنندگی رضا نصیری و با اجرای آیدین ختایی، فرامرز خودنگاه و محراب فاطمی، در قالبی نوین و به صورت مشترک و متناوب از شبکه سه سیما و شبکه ورزش پخش میشود. در این دوره، رضا قرایی، محمد عزتپور، پیمان ماهریپور و مهدی فاطمی به عنوان داور و مربی حضور دارند.
رضا نصیری، تهیهکننده برنامه «مردان آهنین»، با اشاره به دلایل تأخیر در تولید این فصل که پیشتر قرار بود برای نوروز آماده شود، گفت: به دلیل شرایط کشور و برخی مسائل مالی، تولید برنامه به تعویق افتاد و در نهایت تصمیم بر آن شد تا در جدول پخش تابستانه قرار گیرد.
وی مهمترین تغییر این فصل را گروهی شدن رقابتها دانست و افزود: برخلاف دورههای گذشته که مسابقات انفرادی بود، در این فصل ۴۴ ورزشکار حضور دارند که حدود ۱۲ نفر از آنان برای نخستینبار به میدان میآیند.
این ورزشکاران پس از قرعهکشی در چهار گروه قرار گرفته و رقابت خود را زیر نظر مربیان در مراحل مقدماتی، نیمهنهایی و فینال دنبال میکنند.
نصیری درباره طراحی بصری این دوره اظهار داشت: فصل جدید در فضای باز مجموعه شهر آفتاب و در بازه زمانی غروب تا طلوع آفتاب ضبط شده است.
در طراحی دکور مدرن برنامه، بیش از ۲۳۰ متر ویدئووال به همراه گرافیک اختصاصی برای هر آیتم به کار گرفته شده تا جلوهای ورزشیتر و پویاتر به مسابقات ببخشد.
تهیهکننده «مردان آهنین» با تأکید بر این که معرفی ورزشکاران با همکاری و بر اساس رقابتهای رسمی انجمن قویترین مردان ایران انجام شده است، تصریح کرد: در این دوره، منش و اخلاق پهلوانی یکی از معیارهای اصلی انتخاب بود و تلاش کردیم افرادی در مسابقه حضور یابند که علاوه بر توان فنی، در فعالیتهای اجتماعی و خیریه نیز پیشگام باشند تا تصویری واقعی، متواضع و به دور از خشونت از ورزشکاران تنومند به جامعه ارائه دهیم؛ موضوعی که سبب شده حواشی سالهای گذشته در این دوره وجود نداشته باشد.
نصیری در خصوص تغییر مجری مسابقه و جایگزینی آیدین ختایی به جای علیرام نورایی گفت: «علیرام نورایی از متعهدترین و حرفهایترین همکاران ما بود که به دلیل مشغله کاری امکان حضور در این فصل را نداشت.
آیدین ختایی به دلیل سالها فعالیت در رشته ورزشهای قدرتی، شناخت دقیق از فضای مسابقه و تجربه همکاری قبلی در برنامه “تهمتن”، بهترین گزینه برای اجرای این فصل بود.
وی در پایان با تأکید بر مرجعیت تلویزیون در جذب مخاطب افزود: با وجود گسترش رسانههای نوین، تلویزیون همچنان مخاطبان بیشماری دارد.
برنامهسازان باید با افزایش خلاقیت، دکورهای متفاوت و خروج از فضای محدود استودیو، کیفیت آثار ورزشی را ارتقا دهند.