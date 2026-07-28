استفاده از اسامی و عناوین نامتعارف و غیرایرانی بر سردر مغازه‌ها و اماکن تجاری نیازمند بازنگری و تطبیق با معیار‌های فرهنگی جامعه است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرماندار گلپایگان در جلسه شورای فرهنگ عمومی که با هدف بررسی و ارتقای شاخص‌های فرهنگی شهرستان برگزار شد بر ضرورت حفظ هویت فرهنگی شهر، ساماندهی تابلو‌های سردر واحد‌های صنفی و تجاری تاکید کرد

علی اکبر رضایی گفت: شورای فرهنگ عمومی با هدف بررسی ریشه‌ای مسائل فرهنگی و ارائه راهکار‌های کارشناسی، پژوهشی و تصمیم‌سازی تشکیل شده است و نباید موضوع‌های مختلف بدون تفکیک در آن مطرح شوند.

وی همچنین بر همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط برای اجرای دقیق این طرح‌ها و حمایت از هویت بصری و فرهنگی شهر تأکید کرد.