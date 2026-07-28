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مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گفت: بر اساس نظرسنجی انجام شده از کشاورزان، افزایش شدید قیمت ها عامل اصلی کاهش مصرف کود شیمیایی بوده است.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، حمید رسولی با اشاره به کاهش مصرف کود شیمیایی در این فصل زراعی اظهار داشت: بر اساس نظرسنجی از ۴ هزار و ۳۷۲ کشاورز، مشخص شد که ۹۳ درصد کشاورزان علت اصلی کاهش مصرف را گرانی قیمت میدانند.
وی کاهش مصرف کود شیمیایی را زمینه ساز کاهش تولید دانست و افزود: در چهار ماهه ابتدایی سال حدود ۵۷ درصد تولید کشور را از دست دادیم.
رسولی با تاکید بر اهمیت استفاده از انواع کودهای شیمیایی برای تولید محصولات کشاورزی تصریح کرد: میانگین مصرف کود شیمیایی در ایران ۱۸۰ کیلوگرم است، در حالی که رقم توصیه شده موسسات تحقیقاتی به طور میانگین ۳۰۰ کیلوگرم برای هر هکتار است.
وی با بیان اینکه سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد اهمیت ویژهای برای استفاده بهینه کود شیمیایی قائل است، افزود: فائو تاکید دارد که کشاورزی بدون کود شیمیایی غیر اقتصادی، ناکارآمد و آسیسب پذیر خواهد بود و استفاده از کودهای شیمیایی، تولیدات کشاورزی را تا ۶۰ درصد افزایش میدهد.
مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گفت: اگرچه در استفاده از کود شیمیایی در ۱۰ سال گذشته رشد داشتهایم، اما همچنان با استانداردها، توصیههای فنی و متوسط جهانی و همچنین میانگیم مصرف در کشورهای توسعه یافته فاصله داریم.
وی آزادسازی نرخ ارز را باعث افزایش قیمت کود شیمایی دانست و تصریح کرد: تعدیل نرخ ارز، قیمت کودهای فسفاته و پتاسه را پنج برابر افزایش داد و موجب کاهش مصرف کود شیمیایی شد.
وی افزود: این تجربه در سالهای ۹۹ و ۱۴۰۰ نیز تکرار شد که نتیجه آن، ثبت کمترین میزان تولید غلات در ۱۵ سال گذشته بود.
مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گفت: تاکنون ۴۴۰ هزار تن کود اوره تحویل گرفته شده و در بخش کودهای فسفاته و پتاسه، قراردادها منعقد و ۱۰۰ هزار تن نهاده به ارزش ۱۰ همت تحویل گرفته شده است.
رسولی تصریح کرد: قیمت فعلی کود اوره برای کشاورزان تنها ۴۰ درصد قیمت تمامشده است و ۶۰ درصد آن توسط دولت تأمین میشود.