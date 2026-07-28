



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ، فریدون کشیتی گفت: پرونده فروش ۱۳ هزار و ۶۲۵ لیتر گازوئیل خارج از ضوابط تعیینی دولت به ارزش سه میلیارد و ۳۳۱ میلیون ریال در شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی کهنوج رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کرمان افزود: شعبه پس از بررسی و با توجه به ارائه نشدن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز و متخلف را به پرداخت ۶ میلیارد و ۶۶۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.





به گفته کشیتی، شعبه همچنین سه میلیارد و ۳۳۱ میلیون ریال برای بهای مال از دست رفته به جریمه اضافه و متخلف را در مجموع به پرداخت ۹ میلیارد و ۹۹۳ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.





مدیرکل تعزیرات حکومتی کرمان افزود: بازرسان شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی کرمان هنگام بررسی تراکنش‌های مربوط به کارت سوخت این تخلف را کشف و گزارش را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.