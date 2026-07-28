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جلسه قرارگاه اقتصادی استان با محوریت بررسی موانع تولید و توسعه زیرساختهای اقتصادی بیجار برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، در این نشست موضوعات مرتبط با توسعه اقتصادی شهرستان، رفع موانع تولید، توسعه زیرساختهای صنعتی و کشاورزی، وضعیت تأمین انرژی، تسهیلات بانکی، مدیریت مصرف برق و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی برای تسهیل فعالیت واحدهای تولیدی و سرمایهگذاری مورد بررسی و تصمیمگیری قرار گرفت.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کردستان، در حاشیه این جلسه با تشریح مهمترین اقدامات و مصوبات قرارگاه اقتصادی اظهار کرد: پیش از برگزاری جلسه، بازدیدهای میدانی از چند واحد تولیدی و صنعتی شهرستان انجام شد تا مسائل و موانع موجود از نزدیک مورد بررسی قرار گیرد.
ازهاری با اشاره به بازدید از مجتمع بزرگ گلخانهای بیجار افزود: این مجموعه از پروژههای شاخص و کلان شهرستان است که از منابع و تسهیلات بانکی بهرهمند شده و تنها با برخی مشکلات اجرایی جزئی مواجه است.
وی با اشاره به بررسی بیش از ۱۸ موضوع اقتصادی شهرستان در این جلسه گفت: بخش عمده مباحث مطرحشده به توسعه زیرساختهای ذخیرهسازی محصولات کشاورزی، احداث سیلو، مسائل مرتبط با تسهیلات بانکی، رفع مشکلات واحدهای تولیدی و همچنین موضوعات مربوط به دستگاههای خدماترسان اختصاص داشت.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کردستان افزود: در حوزه زیرساختهای ارتباطی نیز مقرر شد شبکه فیبر نوری شهرک صنعتی که اقدامات اجرایی آن انجام شده است، حداکثر ظرف یک ماه آینده به بهرهبرداری برسد که این اقدام نقش مؤثری در ارتقای زیرساختهای تولید، سرمایهگذاری و توسعه فعالیت واحدهای صنعتی خواهد داشت.