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مرحله اول اجرای پنج راهی شرکت زراعی گلپایگان بهعنوان یکی از نقاط پرتصادف مصوب کشور، سال گذشته آغازشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان در بازدید ازطرحهای حوزه راهداری گلپایگان گفت: مرحله دوم این طرح با برگزاری مناقصه تا پایان مرداد آغاز میشود فرزاد دادخواه افزود: تاکنون بیش از ۲۵۰ میلیارد ریال برای اجرای این طرح هزینه شده و برای ادامه اجرای آن به بیش از ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار نیازاست.
وی با اشاره به ایمن سازی سه راهی روستای زرنجان نیز افزود: این طرح با بیش از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی به مرحله بهرهبرداری رسیده و تنها اجرای دو دوربرگردان باقی مانده است و پیشبینی میشود تا پایان مرداد تکمیل شود.
مدیرکل راهداری و حملو نقل جادهای استان اصفهان ایمنسازی محور گدارسرخ را هم یکی دیگر از طرحهای حوزه راهداری شهرستان گلپایگان بیان کرد و گفت: این محور که از نقاط پرتصادف کشور بود، تاکنون بیش از ۴۰۰ میلیارد ریال برای زیرسازی و آسفالت و حدود ۷۰ میلیارد ریال هم برای اجرای روشنایی این محور هزینه شده است.
دادخواه افزود: پیگیری برای تأمین اعتبار ادامه روشنایی مسیر از گدارسرخ تا پلیسراه و همچنین روشنایی حدود ۹۰۰ متر از محور گلشهر به سراور در دستور کار قرار دارد.