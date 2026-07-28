مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی قم گفت: معاونت صنایع کوچک این شرکت با تحقق شاخص‌ها و بودجه مصوب، در ارزیابی عملکرد میان ۳۱ استان، رتبه نخست کشور را در حوزه توانمندسازی صنایع کوچک کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی قم گفت: معاونت صنایع کوچک این شرکت در ارزیابی عملکرد سال گذشته، با تحقق شاخص‌ها و بودجه مصوب، رتبه نخست کشور را در حوزه توانمندسازی صنایع کوچک به دست آورد.

وحید آشتیانی با بیان اینکه بیش از ۹۸ درصد صنایع استان را واحدهای کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند، افزود: سال گذشته ۵۸ پروژه عارضه‌یابی، ۳۵ پروژه بهبود و بیش از سه هزار میلیارد ریال تأمین مالی برای واحدهای تولیدی انجام شد.

وی بازگشت ۴۳ واحد صنعتی راکد به چرخه تولید، اعطای هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال سرمایه در گردش به ۲۷ واحد صنعتی و اجرای طرح‌های توسعه خوشه‌های صنعتی را از دیگر اقدامات شاخص شرکت شهرک‌های صنعتی قم در حمایت از تولید و توانمندسازی صنایع کوچک برشمرد.