باتوجه‌به بخشنامه‌های ابلاغی سازمان حفاظت محیط‌زیست، صید ماهی در تمامی پهنه‌های آبی استان اصفهان تا اطلاع بعدی ممنوع است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات‌وحش اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان اصفهان گفت: در پی بازدید تخصصی رئیس و کارشناسان این اداره از سد‌های قره‌آقاچ و حنا در سمیرم، ضمن پایش وضعیت زیستی گونه‌های آبزی و کنارآبزی، فعالیت صیادان غیرمجاز متوقف و بر ممنوعیت کامل صید در تمامی منابع آبی استان تأکید شد.

مرتضی جوهری افزود: از شهروندان درخواست می‌شود تا اطلاع‌رسانی رسمی در صورت صدور هرگونه مجوز جدید، از اقدام به صید ماهیان در سد‌ها و رودخانه‌ها خودداری کنند.

به گفته وی این ممنوعیت‌ها به‌منظور حفظ ذخایر ژنتیکی، جلوگیری از کاهش جمعیت آبزیان و صیانت از اکوسیستم‌های آبی استان وضع شده است و همکاری عموم مردم در رعایت این قوانین نقش بسزایی در حفظ تنوع زیستی منطقه خواهد داشت.

محیط‌بانان و کارشناسان این اداره کل و شهرستان‌های استان با گشت‌های مستمر و شبانه‌روزی، کوچک‌ترین تخلفات را رصد کرده و در صورت مشاهده هرگونه اقدام غیرقانونی، بدون اغماض و طبق قانون با متخلفان برخورد قاطع خواهد شد.