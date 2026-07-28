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باتوجهبه بخشنامههای ابلاغی سازمان حفاظت محیطزیست، صید ماهی در تمامی پهنههای آبی استان اصفهان تا اطلاع بعدی ممنوع است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیاتوحش اداره کل حفاظت محیطزیست استان اصفهان گفت: در پی بازدید تخصصی رئیس و کارشناسان این اداره از سدهای قرهآقاچ و حنا در سمیرم، ضمن پایش وضعیت زیستی گونههای آبزی و کنارآبزی، فعالیت صیادان غیرمجاز متوقف و بر ممنوعیت کامل صید در تمامی منابع آبی استان تأکید شد.
مرتضی جوهری افزود: از شهروندان درخواست میشود تا اطلاعرسانی رسمی در صورت صدور هرگونه مجوز جدید، از اقدام به صید ماهیان در سدها و رودخانهها خودداری کنند.
به گفته وی این ممنوعیتها بهمنظور حفظ ذخایر ژنتیکی، جلوگیری از کاهش جمعیت آبزیان و صیانت از اکوسیستمهای آبی استان وضع شده است و همکاری عموم مردم در رعایت این قوانین نقش بسزایی در حفظ تنوع زیستی منطقه خواهد داشت.
محیطبانان و کارشناسان این اداره کل و شهرستانهای استان با گشتهای مستمر و شبانهروزی، کوچکترین تخلفات را رصد کرده و در صورت مشاهده هرگونه اقدام غیرقانونی، بدون اغماض و طبق قانون با متخلفان برخورد قاطع خواهد شد.