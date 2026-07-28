در ۱۴۹ امین شب قرار‌های مردمی، همدانی‌ها با حضور در میادین و خیابان ها، بر استمرار حمایت از آرمان‌های انقلاب و اقتدار ملی تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان،مردم مبعوث شده با اشاره به تداوم حضور خود در پنج ماه گذشته، این اجتماعات را نماد وحدت، همبستگی و ایستادگی مردم ایران در برابر فشار‌ها و تهدید‌های دشمنان دانستند و اعلام کردند تا زمان تثبیت پیروزی، این حضور ادامه خواهد داشت.

مردم همچنین با تأکید بر اینکه جبهه مقاومت یک جبهه واحد است، حمایت از ملت‌های مظلوم منطقه را بخشی از راهبرد جمهوری اسلامی ایران بیان کردند و بر ضرورت پایان تجاوز‌ها در همه جبهه‌ها به‌ویژه لبنان تأکید داشتند.

شرکت‌کنندگان با قدردانی از عملکرد نیرو‌های مسلح، پاسخ جمهوری اسلامی ایران به زیاده‌خواهی و بدعهدی دشمن را قاطع، بازدارنده و دشمن‌شکن توصیف کردند و دستاورد‌های ایران در نبرد هرمز را نشانه اقتدار ملی، انسجام مردم و آمادگی کشور برای دفاع از منافع و امنیت خود دانستند.