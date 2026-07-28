





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محسن پوراحمدی، گفت: یکی از مشکلاتی که از ابتدای فعالیت منطقه آزاد با آن مواجه بودیم، ورود کالا و مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی از مسیر مشترک با فرآیندهای گمرکی بود که موجب افزایش زمان تردد ناوگان می‌شد.



وی افزود: با توافق و هماهنگی انجام‌شده با گمرک، نخستین اقدام در این زمینه، تفکیک دروازه ورود به منطقه آزاد از دروازه گمرکی بود که بر این اساس، فرآیندهای گمرکی مربوط به ورود کالا به سرزمین اصلی در دروازه ورودی منطقه آزاد انجام نمی‌شود و کالاها و مواد اولیه مورد نیاز واحدهای مستقر در منطقه، از مسیر اختصاصی وارد محدوده منطقه آزاد خواهند شد.



معاون اقتصادی سازمان منطقه آزاد سرخس تصریح کرد: با اجرای این طرح، کامیون‌ها، خودروها و ماشین‌آلات سنگین مرتبط با فعالیت واحدهای اقتصادی و تولیدی، دیگر در صف ناوگان گمرکی قرار نمی‌گیرند و به‌صورت جداگانه وارد محدوده منطقه آزاد شده، فعالیت خود را انجام داده و از دروازه خروجی منطقه خارج می‌شوند.



وی ادامه داد: این اقدام موجب افزایش سرعت تردد، کاهش توقف ناوگان و تسریع در فرآیند ورود و خروج کالا و مواد اولیه خواهد شد و گامی مؤثر در جهت تسهیل تجارت و بهبود فضای کسب‌وکار منطقه به شمار می‌رود.



پوراحمدی با اشاره به تأثیر این اقدام بر فعالیت واحدهای کشاورزی و صنعتی خاطرنشان کرد: اجرای این طرح می‌تواند برای کشاورزان و تولیدکنندگانی که در محدوده منطقه آزاد، از جمله در حوزه تولید پنبه، فعالیت دارند نیز مؤثر باشد و بخشی از مشکلات موجود در مسیر تأمین مواد اولیه و ورود کالاهای مورد نیاز صنایع را کاهش دهد.



وی گفت: با تفکیک مسیر ورود به منطقه آزاد از مسیر گمرکی، ضمن کاهش زمان و هزینه‌های تردد، فرآیند فعالیت واحدهای اقتصادی با سرعت بیشتری انجام خواهد شد و فعالان اقتصادی می‌توانند در چارچوب قوانین و مقررات مناطق آزاد از ظرفیت‌ها و مزیت‌های قانونی این منطقه بهره‌مند شوند.