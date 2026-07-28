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رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی لازمه حکمرانی علم و فناوری در کشور را اجرای سیاستهای درست در حوزه تأمین مالی شرکتهای دانشبنیان دانست.
اصغر نوراله زاده در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، با اشاره به موضوع حکمرانی علم و فناوری در کشور، اظهار کرد: صندوق نوآوری و شکوفایی زیرساختها و نهادهای لازم را در این حوزه ایجاد کرده است و در حال حاضر، زمینهسازی برای ارتقای سطح تأمین مالی در این عرصه را دنبال میکند
وی با اشاره به تلاشها برای سیاستگذاری در حوزه حکمرانی علم و فناوری افزود: در حال حاضر در پی پذیرش ریسک در بازار برای ایجاد تنوع ابزارها هستیم و باید با نهادسازی در زیستبوم فناوری، سیاستگذاری درستی در حوزه تأمین مالی شرکتهای دانشبنیان انجام دهیم تا از این طریق منابع مالی این شرکتها افزایش یابد.
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به رشد ۷ درصدی سهم اقتصاد دانشبنیان گفت: برای رسیدن به رشد ۱۰ درصدی در این حوزه، نیازمند یک بسته سیاستگذاری هستیم و برای حکمرانی در حوزه تأمین مالی، باید با اعمال سیاستها و همکاری نهادهای مرتبط، حمایت از شرکتهای دانشبنیان را به سطح بالاتری ارتقا دهیم.
اصغر نوراله زاده تأکید کرد: برای اجرای حکمرانی علم و فناوری، نیازمند پیادهسازی سیاستها در این حوزه هستیم و تا پایان سال، برنامهریزی برای سیاستهای مالی در حال انجام است. طبیعتاً برای عبور از دوره گذار از نسل قدیم به نسل جدید، نیازمند تغییر سیاستها هستیم.