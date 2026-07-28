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جوان ۲۳ ساله در خوزستان پس از ۶ سال، با گذشت اولیای دم، از قصاص رهایی یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دادستان مرکز استان خوزستان در تشریح جزئیات این پرونده گفت: محکومعلیه در سال ۱۳۹۹ و در حالی که تنها ۱۷ سال سن داشت، در یک نزاع منجر به قتل، مرتکب این بزه شد و پس از طی مراحل قانونی و رسیدگی قضایی، به قصاص نفس محکوم شد.
وی افزود: با گذشت چند سال از وقوع این حادثه و با توجه به شرایط سنی این فرد در زمان ارتکاب جرم، در کنار روند قانونی پرونده، تلاشهای متعددی برای اصلاح، بازپروری و فراهم شدن زمینه صلح و سازش در دستور کار قرار گرفت.
دادستان مرکز استان خوزستان ادامه داد: در طول دوران تحمل حبس، اقدامات و فعالیتهای فرهنگی مؤثری در زندان برای این جوان انجام شد و وی با تلاش و پشتکار، در زمره حافظان کل قرآن کریم قرار گرفت؛ و در تمامی برنامههای مذهبی و ملی زندان نیز حضوری فعال و مستمر داشت که این مسئله نشاندهنده تأثیر برنامههای اصلاحی و تربیتی در فرآیند بازاجتماعی شدن محکومان است.
خلفیان با اشاره به ندامت این جوان از بزه ارتکابی گفت: این محکومعلیه از همان ابتدای دوران تحمل حبس، از اقدام خود ابراز پشیمانی کرده بود و همین مسئله در کنار رفتار مناسب و مشارکت مؤثر در برنامههای فرهنگی و دینی، زمینهساز تلاش بیشتر برای جلب رضایت اولیای دم شد.
وی تصریح کرد: خوشبختانه در این جلسه، اولیای دم با تأسی از آموزههای بلند کلامالله مجید و در فضای معنوی ایام اربعین حسینی، به عشق حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و با روحیهای سرشار از گذشت و بزرگواری، از قصاص قاتل فرزند خود صرفنظر کردند و با این تصمیم ارزشمند، زندگی دوبارهای به این جوان بخشیدند.
وی خاطرنشان کرد: ترویج فرهنگ صلح، سازش، گذشت و بخشش، از مهمترین راهبردهایی است که میتواند ضمن کاهش آلام خانوادهها، به تحکیم همبستگی اجتماعی و تقویت ارزشهای انسانی و دینی در جامعه منجر شود.
در ادامه این جلسه نیز دادستان مرکز استان خوزستان با اهدای یک جلد کلامالله مجید و لوح سپاس، از اقدام کریمانه و ماندگار اولیای دم تقدیر به عمل آورد.
جلسه صلح و سازش پرونده جوانی در جریان یک نزاع دستهجمعی مرتکب قتل شده بود، با حضور امیر خلفیان دادستان مرکز خوزستان، هاشمنیا مدیرکل زندانهای استان، حجتالاسلام والمسلمین کوتی قاضی ناظر بر زندانها، عباسی معاون مدیر کل زندانهای خوزستان، خسروی مدیر زندان سپیدار اهواز و اعضای شعبه ۱۴ شورای حل اختلاف دزفول برگزار شد.