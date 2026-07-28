مسابقات انتخابی استعداد‌های برتر جودوی پسران استان فارس با قهرمانی تیمی استهبان، نایب‌قهرمانی فسا و جایگاه سوم مرودشت در شیراز به پایان رسید.

استهبان، فسا و مرودشت؛ بر سکوهای برتر جودوی فارس

استهبان، فسا و مرودشت؛ بر سکوهای برتر جودوی فارس





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، این مسابقات به میزبانی شیراز و با حضور وحید زارع‌نژاد رئیس هیأت جودو استان و جمعی از پیشکسوتان جودو برگزار گردید.

در پایان این رقابت‌ها، شهرستان استهبان با کسب بیشترین امتیاز به مقام قهرمانی تیمی دست یافت. شهرستان فسا در جایگاه دوم و شهرستان مرودشت در جایگاه سوم ایستادند.

نفرات برتر این مسابقات در اوزان مختلف به شرح زیر است:

وزن ۳۸ کیلوگرم: علی‌اصغر جعفری (مرودشت) اول، پوریا پورحسین (استهبان) دوم، امیرعلی زارع (شیراز) و محمدطا‌ها جمشیدی (استهبان) سوم مشترک.

وزن ۴۲ کیلوگرم: محمدحسین پیری (استهبان) اول، امیرعلی محرمی (استهبان) دوم، محمدطا‌ها فداکار (فسا) و امیرحسین صابری‌شهرکی (مرودشت) سوم مشترک.

وزن ۴۶ کیلوگرم:امیرمحمد جلالی (استهبان) اول، امیرمحمد معینی‌شهرکی (مرودشت) دوم، امیرطا‌ها خشنود (مرودشت) و محمدطا‌ها زحمتکش (شیراز) سوم مشترک.

وزن ۵۰ کیلوگرم: امیرعلی بلاغی (فسا) اول، رضا معرفی (استهبان) دوم، محمدطا‌ها بلاغی (فسا) و امیرعلی عمادی (مرودشت) سوم مشترک.

وزن ۵۵ کیلوگرم:رضا قربانی (مرودشت) اول، امیرمهدی عرفانی (فسا) دوم، علی کاظمی (شیراز) و محمدطا‌ها کاظمی (استهبان) سوم مشترک.

وزن ۶۰ کیلوگرم: امیرعلی مبارکی (استهبان) اول، امیرعلی آذری (استهبان) دوم، محمدجواد مرادی (فسا) سوم.

وزن ۶۶ کیلوگرم: محمدطا‌ها خیراتی (استهبان) اول، آرمین حبیبی (شیراز) دوم، محمدمهدی طالبی (شیراز) و امیررضا چیزفهم (شیراز) سوم مشترک.

وزن ۷۳ کیلوگرم:محمدطا‌ها مردانی (استهبان) اول، محمدعلی شفیعی (شیراز) دوم.

وزن ۸۱- کیلوگرم: پوریا جوکار (فسا) اول، محمدحسن جمالی (فسا) دوم، ابوالفضل مرادی (شیراز) و محمدجواد افشارکیا (فسا) سوم مشترک.

وزن ۸۱+ کیلوگرم: محمدطا‌ها سعیدی‌نیا (فسا) اول، اروند زارع (شیراز) دوم، علیرضا مرادی (فسا) سوم.

داوری این مسابقات بر عهده شهنیا رونق‌زاده، محسن رحیمی، مهدی جعفرپور، مجتبی جاماسبی، سیدجواد ذاکری و محسن نوزری بود. کمیسیون داوری را غلامعباس کاشف، حاجی‌محمد صادقی، محسن توانگر و مهدی نادرپیشه تشکیل می‌دادند. دبیر داوری غلامرضا حنائی و کادر اجرایی متشکل از ابوذر ارشاد، امیرحسین هاشمی، جعفر صالحی، جواد نصیری و سیدمهدی ذاکری بود. روح‌الله اکبری نیز مسئولیت کمیته مسابقات را بر عهده داشت.