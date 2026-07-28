مدیرکل آموزش فنی‌وحرفه‌ای استان یزد، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی و ایجاد کارگاه‌های آموزشی متناسب با نیاز‌های روز کشور را از مهم‌ترین اولویت‌های این سازمان اعلام کرد.

اولویت سازمان فنی‌وحرفه‌ای؛ تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و راه‌اندازی کارگاه‌های هوش مصنوعی و انرژی خورشیدی

اولویت سازمان فنی‌وحرفه‌ای؛ تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و راه‌اندازی کارگاه‌های هوش مصنوعی و انرژی خورشیدی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمد طالبی با اشاره به اینکه مرکز آموزش فنی‌وحرفه‌ای اشکذر در آستانه تکمیل است، گفت: این طرح با استفاده از منابع حاصل از مولدسازی و اعتبارات استانی در حال اجراست.وی افزود: توسعه کارگاه‌های آموزشی متناسب با نیاز بازار کار در دستور کار قرار دارد و به‌زودی کارگاه‌های آموزش هوش مصنوعی و انرژی خورشیدی راه‌اندازی می‌شود.

مدیرکل آموزش فنی‌وحرفه‌ای استان یزد ادامه داد: سه کارگاه آموزشی انرژی خورشیدی در شهرستان‌های تفت، خاتم و بافق و یک کارگاه نیز در شهر یزد ایجاد خواهد شد.

طالبی با اشاره به برنامه‌های این اداره‌کل برای افزایش مشارکت بخش خصوصی اظهار داشت: در تلاش هستیم با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، مراکز آموزش فنی‌وحرفه‌ای به‌صورت هیئت‌امنایی اداره شوند که این شیوه هم‌اکنون در مرکز فنی‌وحرفه‌ای میبد اجرا شده است.

وی همچنین از آغاز ثبت‌نام بیست‌وسومین دوره المپیاد ملی مهارت خبر داد و گفت: علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی skill.irantvto.ir نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند. مرحله شهرستانی این رقابت‌ها در مردادماه و مرحله استانی در شهریورماه امسال برگزار خواهد شد.

مدیرکل آموزش فنی‌وحرفه‌ای استان یزد با بیان اینکه مسابقات ملی مهارت، مسیر حضور در رقابت‌های جهانی مهارت را هموار می‌کند، افزود: دوره بعدی مسابقات جهانی مهارت سال ۲۰۲۸ در ژاپن برگزار می‌شود.

طالبی خاطرنشان کرد: المپیاد ملی مهارت در رشته‌هایی از جمله برق، ساختمان، کاشی‌کاری، چوب، امنیت سایبری، مد و لباس، پیرایشگری مردانه و مکانیک خودرو برگزار می‌شود و هزینه ثبت‌نام در این دوره ۱۲۷ هزار تومان است.