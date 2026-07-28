با هدف دسترسی برابر به فرصت‌های آموزشی در مراسمی با حضور رئیس سازمان امور دانشجویان تعدادی تبلت به دانشجویان توانخواه اهداء شد.

اهدای تبلت به دانشجویان توانخواه؛ گامی برای دسترسی برابر به فرصت‌های آموزشی

اهدای تبلت به دانشجویان توانخواه؛ گامی برای دسترسی برابر به فرصت‌های آموزشی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ سعید حبیبا، رئیس سازمان امور دانشجویان در مراسم اهدای تبلت ویژه دانشجویان توانخواه گفت: امروز کنار هم جمع شدیم تا تعداد ۲۵ تبلت به این دانشجویان اهداء شود.

وی افزود: اهدای تبلت‌ها گامی ارزشمند برای اتصال دانشجویان توانخواه و دریای بیکران دانش است تا موانعی که برای این دانشجویان وجود دارد تا جایی که امکان دارد، کاهش یابد.

حبیبا از بنیاد علوی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به علت این اقدام خداپسندانه قدردانی کرد.

وی با اشاره به اینکه علت انتخاب تبلت‌ها به عنوان هدیه امروز، این است که انگیزه تحصیل برای این دانشجویان فراهم شود، افزود: این تبلت‌ها یک کتابخانه و کلاس سیار و دریچه‌ای به سوی فرصت‌ها است.

رئیس سازمان امور دانشجویان افزود: دانشجویان توانخواه با استفاده از این تبلت ها، می‌توانند در کلاس‌های مجازی شرکت کنند و از آموزش باکیفیت بهره‌مند شوند.

حبیبا گفت: دانشجویان توانخواه که تعداد آنها ۵ هزار نفر است، چالش‌های بسیاری دارند که این اقدام می‌تواند اثرگذار باشد و تلاش می‌شود این عمل نظام‌مند شود.

وی همچنین افزود: در حوزه بیمه درمانی رایگان به دانشجویان توانخواه نیز اقداماتی در حال اجراست.

حبیبا ادامه داد: دانشجویان توانخواه، سرمایه‌های ارزشمند ایران هستند که با وجود همه موانع و محدودیت‌ها در مسیر علم و دانش گام گذاشتند و ثابت کردند معلولیت محدودیت نیست.