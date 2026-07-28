

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این دوره از رقابت‌ها ۱۸ تیم از جمله ایران حضور یافتند که در دور گروهی به صورت دوره‌ای در ۳ هفته به مصاف هم رفتند. تیم بلژیک نخستین بار در این رقابت‌ها حضور پیدا کرده بود و به جای هلند در این مسابقات حاضر شد. در هر هفته تیم‌ها در سه شهر میزبان به صورت ۶ تیمی مسابقه دادند و جدول مسابقات به صورت کلی و با اولویت ترتیبی تعداد برد و امتیاز محاسبه شد. در پایان ۸ تیم برتر به دور یک چهارم نهایی که در نینگبو چین برگزار خواهد شد، صعود کردند. (تیم چین مجوز حضور در مرحله نهایی را کسب کرده بود.) تیم روسیه به مانند دوره قبل به علت بحران اوکراین در این دوره نیز از رقابت‌ها کنار گذاشته شد. در پایان دور گروهی تیم چین در رده هجدهم قرار گرفت و به سبب میزبانی دور نهایی، تیم هفدهم یعنی کانادا از لیگ ملت‌ها خارج شد.

در هفته نخست دور گروهی مسابقات تیم‌ها در سه شهر اوتاوا کانادا، برازیلیا برزیل و لیوبلیانا اسلوونی رقابت کردند، در هفته دوم اورلئان فرانسه، گلیویچ لهستان و لیوبلیانا اسلوونی میزبان بودند و در هفته سوم بلگراد صربستان، هافمان آمریکا و اوزاکا ژاپن از مسابقات میزبانی کردند. برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

- تیم ایران در این دوره و در دور گروهی ۱ - ۳ مغلوب برزیل، ترکیه و اوکراین، ۰ - ۳ مغلوب بلغارستان و اسلوونی، ۲ - ۳ مغلوب بلژیک، ژاپن و فرانسه شد و ۳ - ۰ تیم آرژانتین، ۳ - ۱ تیم کوبا و ۳ - ۲ تیم آلمان را برد و با ۳ برد و ۱۱ امتیاز در رده چهاردهم قرار گرفت و از دور مسابقات کنار رفت.

مرحله نهایی از فردا آغاز خواهد شد و برنامه دور یک چهارم نهایی به این شرح است:

* چهارشنبه ۷ مرداد:

اسلوونی - ترکیه

ژاپن - چین

* پنج شنبه ۸ مرداد:

ایتالیا - آمریکا

لهستان (قهرمان دوره قبل) - اوکراین

در دوره قبل تیم‌های لهستان، ایتالیا و برزیل اول تا سوم شدند و تیم ایران با حذف در مرحله دوره‌ای هشتم شد.

به تیم قهرمان (فرانسه) یک و به تیم نایب قهرمان (ژاپن) نیم میلیون دلار اهدا خواهد شد. تیم‌های سوم و چهارم هم ۳۰۰ و ۱۸۰ هزار دلار دریافت می‌کنند. در مرحله گروهی تیم‌های برای هر پیروزی ۹۵۰۰ دریافت می‌کنند و به تیم بازنده ۴۲۵۰ دلار پرداخت می‌شود.

مسابقات والیبال لیگ ملت‌ها از سال ۱۹۹۰ با نام لیگ جهانی والیبال برگزار شد و از سال ۲۰۱۸ به نام فعلی تغییر یافت. با احتساب ۳۵ دوره مسابقات، تیم برزیل با ۱۰ قهرمانی ۷ نایب قهرمانی و ۵ سومی رکورد دار است و تیم‌های ایتالیا با ۸ قهرمانی ۴ نایب قهرمانی و ۴ سومی در رده دوم، روسیه (با احتساب نتایج شوروی سابق) با ۵ قهرمانی ۵ نایب قهرمانی و ۶ سومی در رده سوم قرار دارند. فرانسه ۴، لهستان ۳، آمریکا ۲ بار و تیم‌های کوبا، هلند و صربستان یک بار قهرمانی لیگ جهانی و لیگ ملت‌ها را تجربه کرده‌اند. مسابقات در سال ۲۰۲۰ به علت شیوع بیماری کرونا برگزار نشد.

تیم ایران سیزدهمین حضور خود را در سال ۲۰۲۶ تجربه می کند. تیم ایران در سال ۲۰۱۳ نهم، در سال ۲۰۱۴ و در درخشانترین حضور خود چهارم، در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۲۲ هفتم و در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۲۵ هشتم شد، در سال ۲۰۱۷ در رده ۱۱ قرار گرفت و در سال ۲۰۱۸ دهم شد. ملی پوشان ایران در سال ۲۰۱۹ پنجم و در سال ۲۰۲۱ دوازدهم شدند و در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۶ در رده چهاردهم جای گرفتند و در ضعیف‌ترین عملکرد خود در سال ۲۰۲۴ پانزدهم شدند. تیم ایران در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۶ به مرحله نهایی راه یافته است.

تیم ایران در ۱۶۴ بازی لیگ جهانی و لیگ ملت‌ها ۶۹ برد و ۹۵ باخت کسب کرده و ۲۹۱ ست برده و ۳۴۳ ست را واگذار کرده است.