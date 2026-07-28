امام جمعه گتاب با تبدیل حیاط منزل خود به یک واحد کوچک تولیدی، الگویی از خودکفایی، کشاورزی ارگانیک و اقتصاد خانواده را به نمایش گذاشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، حجت‌الاسلام محمد پوررمضان امام جمعه گتاب، با بهره‌گیری از فضای حیاط منزل خود، فعالیت‌های متنوع کشاورزی و پرورش طیور را راه‌اندازی کرده و نشان داده است که تولید و اشتغال تنها به زمین‌های وسیع وابسته نیست، بلکه با مدیریت صحیح و همت می‌توان از فضاهای کوچک نیز بهره اقتصادی برد.

وی در بخشی از حیاط منزل خود انواع صیفی‌جات از جمله کاهو را برای تأمین نیاز خانواده کشت کرده و همچنین با ایجاد باغچه‌ای کوچک، درختان لیمو، انگور، کیوی و نارنگی را پرورش می‌دهد.

امام جمعه گتاب با تأکید بر اهمیت کشاورزی ارگانیک، حذف سموم شیمیایی و استفاده از روش‌های علمی را عامل اصلی موفقیت در تولید دانست و گفت: مدیریت صحیح و دانش‌محور در کشاورزی، جایگزین شیوه‌های سنتی شده و می‌تواند بهره‌وری را افزایش دهد.

وی همچنین در ۴۰ مترمربع از فضای انتهایی حیاط منزل، کارگاه پرورش طیور راه‌اندازی کرده که ماهانه بیش از یک میلیون تومان درآمد خالص برای خانواده به همراه دارد و علاوه بر تأمین بخشی از نیازهای خانوار، نمونه‌ای از اقتصاد خرد و مولد به شمار می‌رود.

پوررمضان در کنار فعالیت‌های خانگی، در پنج هزار مترمربع از زمین‌های شالیزاری خود نیز به‌صورت مستقیم در مراحل کاشت، داشت و برداشت حضور دارد.

وی با تأکید بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود، این شیوه را الگویی برای تحقق اقتصاد مولد، افزایش خوداتکایی خانواده‌ها و ترویج فرهنگ کار و تولید دانست.

گزارش از رضا حسین جانزاده