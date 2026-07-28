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رئیس پلیس فتای مهاباد در دیدار با مدیر کل صدا و سیمای مهاباد از تعامل سازنده رسانه ملی با نیروی انتظامی، در تحقق عدالت اجتماعی و مدیریت بحران در آذربایجان غربی قدردانی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، رئیس پلیس فتای شهرستان مهاباد در دیدار با مدیر کل صدا وسیمای مهاباد با قدردانی از تلاشهای صدا و سیمای مهاباد برای آگاهی بخشی در جامعه گفت: خوشبختانه این مجموعه گامهای مثبتی در ایجاد فضای فرهنگی، تنویر افکار عمومی، افزایش ضریب اعتماد و امنیت در جامعه و کاهش جرایم و آسیبهای اجتماعی برداشته و برای جذب مخاطب، تحقق عدالت اجتماعی و تبیین آرمانهای نظام و انقلاب بسیار شایسته عمل کرده است. سرگرد افشاریان به پاس تلاشهای شبانه روزی و انعکاس هنرمندانه و مجاهدانه ایستادگی ملی در جنگهای تحمیلی و تعامل سازنده با نیروی انتظامی، از مدیر کل و همکاران این مرکز تشکر و قدردانی کرد.
مدیر کل صدا و سیمای مهاباد نیز دراین نشست گفت: بی گمان امنیت، سلامتی، آسایش و آرامش جامعه مدیون فداکاریها، ایثار و از جان گذشتگی سخت کوشانی است که با ایمان و اعتقاد راسخ از هیچ تلاشی برای ترویج ارزشهای الهی و آرمانهای انقلاب اسلامی فرو گذاری نمیکنند. عیسی زاده با اشاره به نقش نیروی انتظامی در تأمین امنیت مردم افزود: تعامل سازنده رسانه ملی با نیروی انتظامی، کمک شایانی برای پیگیری مطالبات و مدیریت بحران است.
مدیر کل صدا و سیمای مهاباد برنامه سازی حرفهای و هنرمندانه در مسیر هویت محوری، عدالت گستری و برقراری نظم و انظباط اجتماعی را راهبرد اصلی رسانه ملی دانست.
در این نشست همچنین درخصوص لزوم افزایش شناخت و استفاده صحیح آحاد جامعه از فضای مجازی، افزایش سواد رسانهای و آشنایی با جرایم و آسیبهای فضای مجازی بحث و تبادل نظر شد.