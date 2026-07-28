به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، رئیس پلیس فتای شهرستان مهاباد در دیدار با مدیر کل صدا وسیمای مهاباد با قدردانی از تلاش‌های صدا و سیمای مهاباد برای آگاهی بخشی در جامعه گفت: خوشبختانه این مجموعه گام‌های مثبتی در ایجاد فضای فرهنگی، تنویر افکار عمومی، افزایش ضریب اعتماد و امنیت در جامعه و کاهش جرایم و آسیب‌های اجتماعی برداشته و برای جذب مخاطب، تحقق عدالت اجتماعی و تبیین آرمان‌های نظام و انقلاب بسیار شایسته عمل کرده است. سرگرد افشاریان به پاس تلاش‌های شبانه روزی و انعکاس هنرمندانه و مجاهدانه ایستادگی ملی در جنگ‌های تحمیلی و تعامل سازنده با نیروی انتظامی، از مدیر کل و همکاران این مرکز تشکر و قدردانی کرد.

مدیر کل صدا و سیمای مهاباد نیز دراین نشست گفت: بی گمان امنیت، سلامتی، آسایش و آرامش جامعه مدیون فداکاریها، ایثار و از جان گذشتگی سخت کوشانی است که با ایمان و اعتقاد راسخ از هیچ تلاشی برای ترویج ارزش‌های الهی و آرمان‌های انقلاب اسلامی فرو گذاری نمی‌کنند. عیسی زاده با اشاره به نقش نیروی انتظامی در تأمین امنیت مردم افزود: تعامل سازنده رسانه ملی با نیروی انتظامی، کمک شایانی برای پیگیری مطالبات و مدیریت بحران است.

مدیر کل صدا و سیمای مهاباد برنامه سازی حرفه‌ای و هنرمندانه در مسیر هویت محوری، عدالت گستری و برقراری نظم و انظباط اجتماعی را راهبرد اصلی رسانه ملی دانست.

در این نشست همچنین درخصوص لزوم افزایش شناخت و استفاده صحیح آحاد جامعه از فضای مجازی، افزایش سواد رسانه‌ای و آشنایی با جرایم و آسیب‌های فضای مجازی بحث و تبادل نظر شد.