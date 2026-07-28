پخش زنده
امروز: -
وزیر امور خارجه کشورمان در تماس های تلفنی جداگانه با همتایان عمانی و سعودی بر ضرورت تقویت همکاری و پیشبرد تلاشهای دیپلماتیک مشترک برای برقراری ثبات در منطقه تاکید کردند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، شامگاه دوشنبه در تماسهای تلفنی جداگانه با بدر البوسعیدی و فیصل بن فرحان، وزرای امور خارجه سلطنت عمان و عربستان سعودی، ضمن بررسی آخرین تحولات دوجانبه و منطقهای، بر ضرورت تقویت همکاری و پیشبرد تلاشهای دیپلماتیک مشترک برای برقراری ثبات در منطقه و رفع ناامنی تحمیلی بر تنگه هرمز ناشی از اقدامات تجاوزکارانه آمریکا تاکید کردند.