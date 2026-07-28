معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی، با تشریح برنامه‌های این دانشگاه برای اربعین حسینی، از استقرار گسترده مواکب دانشگاه آزاد اسلامی از مرز‌های کشور تا مسیر پیاده‌روی نجف به کربلا و همچنین پرداخت وام قرض‌الحسنه به متقاضیان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فرزاد جهان‌بین گفت: اربعین امسال در امتداد حماسه بزرگ تشییع امام شهید برگزار می‌شود؛ حماسه‌ای که بار دیگر وحدت امت اسلامی، روحیه مقاومت، خون‌خواهی شهیدان و ایستادگی در برابر جبهه استکبار را به نمایش گذاشت. از همین رو، دانشگاه آزاد اسلامی ، اربعین را صرفاً یک آیین زیارتی نمی‌داند، بلکه آن را بستری برای تقویت همبستگی امت اسلامی، تبیین فرهنگ مقاومت و ایثار و رشحه‌ای از حیات طیبه می‌داند و برنامه‌های خود را بر همین اساس طراحی کرده است.

وی افزود: دانشگاه آزاد اسلامی امسال با مشارکت واحد‌های دانشگاهی سراسر کشور ، مواکب متعددی را در مرز‌های باشماق، خسروی، مهران، چذابه و شلمچه و دیگر نقاط برپا کرده است تا خدمات فرهنگی، پزشکی، رفاهی، اسکان، پذیرایی و پشتیبانی را به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) ارائه کند.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی گفت : در مسیر مشایه نیز موکب ستاد اربعین دانشگاه آزاد اسلامی در عمود ۵۷۴، موکب پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی قم در عمود ۶۴۰ و موکب «امت محمد (ص)» بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی در عمود ۷۷۰ آماده خدمت‌رسانی به زائران هستند.

جهان‌بین با اشاره به موکب پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی قم افزود : این موکب با حضور پزشکان، پرستاران، اعضای هیئت علمی، دانشجویان و کادر درمان دانشگاه آزاد اسلامی، خدمات درمانی، فوریت‌های پزشکی، مراقبت‌های اولیه و مشاوره‌های سلامت را به زائران ارائه خواهد کرد و یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های تخصصی دانشگاه در خدمت‌رسانی به راهپیمایان اربعین به شمار می‌رود.

وی درباره موکب «امت محمد (ص)» نیز گفت: یکی از ویژگی‌های شاخص این موکب، حضور و مشارکت دانشجویان غیرایرانی دانشگاه آزاد اسلامی در کنار دانشجویان ایرانی است که جلوه‌ای عینی از وحدت امت اسلامی و همدلی ملت‌های مسلمان را به نمایش می‌گذارد.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی افزود: در این موکب، اثر نمایشی فاخر «امتداد مقاومت؛ از دل تاریخ صدر اسلام تا ملت مبعوث ایران» اجرا خواهد شد؛ نمایشی که با روایتی هنرمندانه، استمرار جبهه حق و مقاومت را از صدر اسلام و نهضت عاشورا تا انقلاب اسلامی و نقش‌آفرینی ملت مبعوث ایران در مقابله با جبهه استکبار و به تصویر می‌کشد.

وی همچنین با اشاره به حمایت دانشگاه از حضور دانشگاهیان در راهپیمایی اربعین گفت: به‌منظور تسهیل حضور دانشگاهیان در این حرکت عظیم معنوی، وام قرض‌الحسنه به متقاضیان واجد شرایط پرداخت می‌شود تا بخشی از هزینه‌های سفر آنان تأمین شود.

جهان‌بین تأکید کرد: دانشگاه آزاد اسلامی با این مجموعه اقدامات، از مرز‌های خروجی کشور تا مسیر پیاده‌روی اربعین، در کنار زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و به یاد قائد عظیم الشان شهید و شهدای دیگر حضور خواهد داشت و می‌کوشد علاوه بر خدمت‌رسانی رفاهی و درمانی، با برنامه‌های فرهنگی، هنری و بین‌المللی، پیام وحدت امت اسلامی، فرهنگ مقاومت و تمدن‌سازی اربعین را در بزرگ‌ترین اجتماع انسانی جهان تبیین و ترویج کند.