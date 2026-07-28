به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سید محمد جعفری مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران، با تأکید بر تداوم عملیات خرید تضمینی گندم در استان، گفت: با وجود پایان فصل برداشت در بسیاری از مناطق، خرید تضمینی گندم در مناطق کوهستانی مازندران ادامه دارد و سیلوی شهید میرزاپور نکا نیز همچنان آماده دریافت محصول گندم‌کاران است.



وی با قدردانی از تلاش و همراهی کشاورزان استان در تأمین یکی از راهبردی‌ترین محصولات کشاورزی کشور، اظهار داشت: تاکنون بیش از ۸۲ هزار تن گندم از کشاورزان مازندران در مراکز خرید تضمینی تحویل گرفته شده که ارزش این میزان خرید بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد رالا است و این روند تا زمان تحویل آخرین محموله گندم کشاورزان ادامه خواهد داشت.



مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران با اشاره به اهتمام دولت در حمایت از تولیدکنندگان گندم، از پیگیری‌های مستمر دکتر مهدی یونسی رستمی استاندار محترم مازندران و همچنین دکتر راد مدیرعامل محترم شرکت بازرگانی دولتی ایران در تسریع روند پرداخت مطالبات گندم‌کاران قدردانی کرد و افزود: تاکنون ۱۲ هزار و ۴۸۱ میلیارد رالن از مطالبات کشاورزان استان از سوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به حساب گندم‌کاران واریز شده است.



جعفری ادامه داد: بر اساس آخرین پرداخت‌ها، کشاورزانی که تا ۲۰ خردادماه محصول خود را به مراکز خرید تضمینی تحویل داده‌اند، ۵۷ درصد مطالبات خود را دریافت کرده‌اند و گندم‌کارانی که از ۲۱ خرداد تا ۸ تیرماه گندم خود را تحویل مراکز خرید داده‌اند نیز تاکنون ۳۸ درصد مطالباتشان پرداخت شده است.



وی با تأکید بر اینکه هیچ محدودیتی برای ادامه خرید در مناطق کوهستانی بهشهر، نکا و ساری وجود ندارد، تصریح کرد: مراکز خرید تضمینی به‌ویژه سیلوی شهید میرزاپور نکا تا زمانی که کشاورزان گندم آماده تحویل داشته باشند، نسبت به دریافت محصول آنان اقدام خواهند کرد و فرآیند خرید بدون وقفه ادامه خواهد یافت.



مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران در پایان با بیان اینکه حمایت از تولیدکنندگان گندم، سرمایه‌گذاری برای حفظ امنیت غذایی کشور است، ابراز امیدواری کرد با استمرار تأمین اعتبارات از سوی مراجع ذی‌ربط، باقی‌مانده مطالبات کشاورزان نیز در کوتاه‌ترین زمان ممکن پرداخت شود تا بخشی از زحمات ارزشمند آنان در تولید این محصول راهبردی جبران شود.