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معاون برق و انرژی وزارت نیرو گفت: بهزودی مشترکان بالای ۱۵۰ کیلووات و حتی ۳۰ کیلووات مشمول خرید برق از بورس انرژی یا خردهفروشها میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما | اقتصادی؛ مصطفی رجبیمشهدی، معاون برق و انرژی وزارت نیرو در چهارمین سمینار تحلیلی اندیشکده فولاد و صنایع معدنی ایران با موضوع «پایداری تولید در صنعت فولاد»، با تأکید بر ضرورت حرکت صنایع بزرگ به سمت خودتامینی برق، این رویکرد را یکی از مهمترین راهکارهای تضمین پایداری تولید، کاهش آسیبپذیری و مدیریت بهینه هزینهها در زنجیره صنعت کشور دانست.
وی با اشاره به خسارتهای واردشده در دوره جنگ و تبعات آن برای صنعت برق اظهار کرد: ۳۴۰۰ مگاوات از ظرفیت نیروگاهی وزارت نیرو آسیب دیده بود که بلافاصله به مدار بازگشت، اما در بخش صنعت حدود ۴۷۹۳ مگاوات خسارت به ثبت رسیده است؛ موضوعی که ضرورت ورود مستقیمتر صنعت برق برای تأمین انرژی صنایع، بهویژه پتروشیمیهایی را که در سالهای گذشته عمدتا خودتامین بودند، دوچندان کرده است.
رجبیمشهدی با تأکید بر روند جهانی حرکت به سمت افزایش خودتامینی برق افزود: امروز بسیاری از صنایع بزرگ و حتی شرکتهای مطرح فناوری در جهان، نیروگاههای اختصاصی احداث میکنند تا وابستگی خود را به شبکه عمومی کاهش دهند، هزینههای انرژی را کنترل کنند و به پایداری بیشتری دست یابند.
معاون برق و انرژی وزارت نیرو با اشاره به ظرفیتهای قانونی موجود در کشور تصریح کرد: قانون مربوط به خودتامینی صنایع باید برای سالهای آینده توسعه یابد و تکلیف تأمین سوخت هم مشخص شود و مدلهای جدید سرمایهگذاری در آن پیشبینی شود.
رجبیمشهدی با اشاره به نقش صنایع در ارتقای بهرهوری شبکه برق کشور گفت: صنایع میتوانند با احداث بخش بخار نیروگاههای سیکل ترکیبی، ضمن بهرهمندی از برق تولیدی، به افزایش راندمان و ظرفیت شبکه کمک کنند.
به گفته وی، از مجموع ۱۰ هزار مگاوات هدفگذاریشده در این بخش، تاکنون ۳۳۳۷ مگاوات به بهرهبرداری رسیده و ۳۹۳۹ مگاوات دیگر در دست اجراست.
رجبیمشهدی با اشاره به سهم پایین انرژیهای تجدیدپذیر در خودتامینی صنایع گفت: از مجموع پروژههای اجراشده، تنها ۱۵۰ مگاوات به نیروگاههای خورشیدی اختصاص دارد، در حالی که با توجه به روند جهانی توسعه انرژیهای پاک، انتظار میرود این سهم بهمراتب افزایش یابد.
معاون برق و انرژی وزارت نیرو افزود: صنایع بزرگ و حتی مشترکان متوسط و کوچک نیز میتوانند با احداث نیروگاه، استفاده از ذخیرهسازها و اجرای برنامههای صرفهجویی، مازاد برق خود را در بازارهای جدید از جمله تابلوی برق آزاد، تابلوی برق سبز، گواهیهای صرفهجویی و حتی از طریق واردات برق عرضه کنند یا کسری برق خود را جبران نمایند.
رجبیمشهدی همچنین از توسعه تدریجی خرید برق از بورس انرژی خبر داد و گفت: بهزودی مشترکان بالای ۱۵۰ کیلووات و حتی ۳۰ کیلووات مشمول خرید برق از بورس انرژی یا خردهفروشها میشوند.
به گفته وی، هم اکنون حدود ۷ هزار مشترک مکلف به خرید برق از بورس هستند که با اضافه شدن مشترکان بالای ۱۵۰ کیلووات، این تعداد به ۲۰ هزار مشترک و با اضافه شدن گروه ۳۰ کیلووات به ۴۰ هزار مشترک خواهد رسید.
معاون برق و انرژی وزارت نیرو با اشاره به آمادگی صنعت برق برای فصل سرد سال گفت: تاکنون ۳.۲ میلیارد لیتر گازوئیل برای زمستان پیشرو ذخیرهسازی شده و در بازه اخیر، مصرف سوخت نیروگاهها ۶ درصد کاهش یافته است. در همین مدت نیز تولید برق از منابع تجدیدپذیر ۱۲۵ درصد، برقآبی ۸۶ درصد و برق اتمی ۲۸۶ درصد افزایش داشته و واردات برق نیز به جبران نیاز شبکه کمک کرده است.
وی با اشاره به برنامههای کوتاهمدت برای کاهش محدودیت برق صنایع بیان کرد: طبق برنامهریزی انجامشده، محدودیت برخی صنایع از دو روز به یک روز کاهش یافته و برای صنایعی مانند سیمان، میلگرد و نورد زمانبندی جدیدی برای مصرف در نظر گرفته شده است.
به گفته رجبیمشهدی، هدف این است که با ادامه این روند، محدودیت صنایع تا پایان شهریور به تدریج برطرف شود.