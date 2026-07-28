به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، صادق مفرد از آغاز به کار بخش ویژه سامانه مشاوره تلفنی ۴۰۳۰ برای ایام اربعین خبر داد و گفت: سامانه ۴۰۳۰ همزمان با آغاز سفر‌های اربعین حسینی (ع)، خدمات مشاوره پزشکی، تغذیه و راهنمایی درمانی خود را به‌صورت شبانه‌روزی و رایگان در اختیار زائران ایرانی در عراق قرار داده است.

معاون توانمند سازی اجتماعی بنیاد برکت ستاد اجرائی فرمان امام با بیان اینکه زائران می‌توانند از داخل عراق تنها با شماره‌گیری ۴۰۳۰ و بدون نیاز به کد، از خدمات بهره‌مند شوند گفت: در این سامانه، شماره ۱ برای مشاوره پزشکی و سلامت، شماره ۲ برای مشاوره تغذیه، شماره ۳ برای دارو‌های ممنوعه و شماره ۴ برای معرفی نزدیک‌ترین موکب درمانی بر اساس شماره عمود اختصاص یافته است.

وی به قابلیت جدید ۴۰۳۰ برای ایام اربعین اشاره کرد و افزود: همچنین زائران با وارد کردن کد *۴۰۳۰# (ستاره چهل سی مربع) در تلفن همراه خود می‌توانند اطلاعات این سامانه را بصورت رایگان و پیامکی دریافت کنند.

استقرار بیمارستان و درمانگاه سیار در مسیر اربعین

وی با اشاره به خدمات درمانی بنیاد برکت در ایام اربعین گفت: بیمارستان سیار ۹۲ تخت‌خوابی برکت در عمود ۹۸۹ طریق الحسین (ع)، بیمارستان ۴۰ تخت‌خوابی در مرز مهران و درمانگاه ۲۰ تخت‌خوابی در مرز شلمچه برای ارائه خدمات پزشکی و درمانی مستقر شده است و با همکاری کادر درمان جهادی به زائران خدمت‌رسانی می‌کند.