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رئیس کلانتری ۱۳ شهید رجایی از دستگیری زوج سارق طلای کوکان در شهر یزد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سرهنگ ضیاالدین صابری گفت: با توجه به بروز سرقت طلا از کودکان در پارک غدیر و پارک کوچه بیوک، مأموران کلانتری با کار اطلاعاتی و تلاش شبانه روزی، سارقان را شناسایی کردند.
وی افزود: ماموران پلیس پس از اخذ مجوز قضایی، زوج سارق را در مخفیگاهشان دستگیر و به اداره پلیس، منتقل کردند.
رئیس کلانتری ۱۳ شهید رجایی یزد گفت: سارقان به ۱۰ فقره سرقت طلاهای کودکان و اطفال در پارکها اعتراف کردند و روانه دادسرا شدند.
والدین باید از آراستن کودکان به زیورآلات قیمتی هنگام بازی در کوچه یا حضور در پارکها و معابر شلوغ پرهیز کنند و در این مکان هارفت و آمد کودکان خود را زیرنظر داشته باشند و از آنها مراقبت کنند.