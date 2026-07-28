تیم عملیاتی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان متشکل از ۲۱ نفر به‌منظور مدیریت، پایش و تسهیل تردد زائران اربعین حسینی به مرز مهران اعزام شد.

اعزام تیم اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان شمالی به مرز مهران

اعزام تیم اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان شمالی به مرز مهران

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گفت: در این راستا، ۱۱ دستگاه ناوگان سبک و سنگین نیز به مرز مهران اعزام شده است.

وی با اشاره به استقرار این تیم در سکوی خراسان شمالی واقع در پایانه برکت، اظهارکرد: نیرو‌های اعزامی تا پایان اجرای طرح اربعین به‌صورت شبانه‌روزی در این پایانه حضور خواهند داشت تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به تأمین ناوگان مورد نیاز و بازگشت زائران به استان اقدام کنند.

وی از زائران خواست با مدیریت مدت اقامت خود در عراق و برنامه‌ریزی مناسب، بازگشتشان را به روز‌های پایانی و اوج تردد موکول نکنند تا روند خدمات‌رسانی و جابه‌جایی زائران با سهولت بیشتری انجام شود.